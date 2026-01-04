EH Bildu acusa a Trump de "destruir el derecho internacional" y querer "intervenir en las elecciones europeas"

Durante una manifestación frente al Consulado de Venezuela en Bilbao, Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu, expresó su preocupación por las posibles repercusiones globales derivadas de recientes decisiones de la administración estadounidense. El dirigente señaló que las acciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo afectan a zonas lejanas como Venezuela, sino que también conllevan un peligro para la estabilidad política en Europa, principalmente debido a un posible intento de interferencia en los próximos comicios europeos. Según publicó el medio que cubrió el evento, EH Bildu denunció una estrategia sistemática que busca debilitar el marco legal internacional y fomentar el dominio de sectores con intereses particulares.

En el acto de protesta, al que asistieron también los parlamentarios Diana Urrea e Ikoitz Arrese, así como la portavoz municipal de Bilbao, María del Río, miembros de la plataforma Hegoak y diversos colectivos sociales y sindicales, Zulaika atribuyó a Trump el lanzamiento de un plan "imperialista". Según explicó el responsable de la coalición vasca, este plan se caracteriza por la intención de modificar las reglas vigentes para facilitar el control de los recursos y espacios de decisión por parte de actores económicos dominantes a nivel mundial. De acuerdo con lo consignado por el medio, Zulaika afirmó: “Busca romper, destruir el Derecho Internacional, un mundo sin reglas, busca que los poderosos millonarios imperialistas controlen todos los lugares posibles”.

Por otra parte, Zulaika hizo referencia directa a los acontecimientos ocurridos el sábado en Venezuela, calificando el ataque y el secuestro de Nicolás Maduro como inadmisibles. El dirigente aseguró que estas acciones, en su opinión, constituyen una vulneración grave del derecho internacional y ejemplifican los métodos que, según él, caracterizan a la administración de Trump. “El ataque de ayer contra Venezuela y el secuestro de Maduro, son inaceptables y los denunciamos con toda nuestra fuerza”, remarcó, tal como informó el medio.

EH Bildu sostiene que el impacto de estas actuaciones no se limita a América Latina, sino que también alcanza el espacio político europeo. Zulaika subrayó la existencia de “un riesgo en el plan imperialista” del presidente estadounidense de operar en los procesos electorales del continente, particularmente para favorecer a las formaciones políticas de extrema derecha, y subrayó que Trump habría concretado tales intenciones de manera explícita por escrito. Según detalló el portavoz, existe la preocupación de que estas maniobras externas contribuyan a la desestabilización política y refuercen proyectos autoritarios en detrimento del ejercicio democrático en Europa.

Durante su intervención, Zulaika insistió en el compromiso de EH Bildu con la defensa de la paz, la democracia y el derecho de autodeterminación. El portavoz declaró que la presencia del grupo en la concentración buscaba evidenciar el rechazo a lo que denominó "imperialismo trumpista" y la denominada "ola autoritaria", factores que, desde su punto de vista, representan una amenaza directa para la ciudadanía vasca. "Hoy EH Bildu está aquí para hacer frente al imperialismo trumpista, la ola autoritaria, que creemos que supone una amenaza directa para ciudadanos vascos y vascas", puntualizó, según reportó el medio.

El medio relató que la manifestación reunida frente al consulado de Venezuela estuvo respaldada por la plataforma Hegoak, donde confluyen representantes de distintas sensibilidades políticas, sindicales y sociales, todas con el objetivo común de expresar su rechazo a la política internacional aplicada por la actual administración estadounidense y su repercusión tanto en los derechos soberanos de los estados como en la dinámica democrática europea. La declaración de Zulaika argumentó que las iniciativas de Trump no buscan preservar principios fundamentales del orden mundial, sino que favorecen intereses específicos mediante mecanismos de imposición y presión.

El encuentro de Bilbao resaltó el nexo establecido por EH Bildu entre las acciones recientes de Estados Unidos en el extranjero y los riesgos percibidos en el sistema político europeo, destacando una visión en la que la pugna entre soberanía popular e injerencias externas condiciona el futuro de la democracia tanto en Euskadi como en el resto del continente.