Espana agencias

EH Bildu acusa a Trump de "destruir el derecho internacional" y querer "intervenir en las elecciones europeas"

El dirigente de la coalición vasca afirmó que la administración estadounidense representa una amenaza directa para la estabilidad internacional, alerta sobre la posibilidad de acciones en el proceso electoral europeo y rechaza la ofensiva reciente en Venezuela

Guardar

Durante una manifestación frente al Consulado de Venezuela en Bilbao, Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu, expresó su preocupación por las posibles repercusiones globales derivadas de recientes decisiones de la administración estadounidense. El dirigente señaló que las acciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo afectan a zonas lejanas como Venezuela, sino que también conllevan un peligro para la estabilidad política en Europa, principalmente debido a un posible intento de interferencia en los próximos comicios europeos. Según publicó el medio que cubrió el evento, EH Bildu denunció una estrategia sistemática que busca debilitar el marco legal internacional y fomentar el dominio de sectores con intereses particulares.

En el acto de protesta, al que asistieron también los parlamentarios Diana Urrea e Ikoitz Arrese, así como la portavoz municipal de Bilbao, María del Río, miembros de la plataforma Hegoak y diversos colectivos sociales y sindicales, Zulaika atribuyó a Trump el lanzamiento de un plan "imperialista". Según explicó el responsable de la coalición vasca, este plan se caracteriza por la intención de modificar las reglas vigentes para facilitar el control de los recursos y espacios de decisión por parte de actores económicos dominantes a nivel mundial. De acuerdo con lo consignado por el medio, Zulaika afirmó: “Busca romper, destruir el Derecho Internacional, un mundo sin reglas, busca que los poderosos millonarios imperialistas controlen todos los lugares posibles”.

Por otra parte, Zulaika hizo referencia directa a los acontecimientos ocurridos el sábado en Venezuela, calificando el ataque y el secuestro de Nicolás Maduro como inadmisibles. El dirigente aseguró que estas acciones, en su opinión, constituyen una vulneración grave del derecho internacional y ejemplifican los métodos que, según él, caracterizan a la administración de Trump. “El ataque de ayer contra Venezuela y el secuestro de Maduro, son inaceptables y los denunciamos con toda nuestra fuerza”, remarcó, tal como informó el medio.

EH Bildu sostiene que el impacto de estas actuaciones no se limita a América Latina, sino que también alcanza el espacio político europeo. Zulaika subrayó la existencia de “un riesgo en el plan imperialista” del presidente estadounidense de operar en los procesos electorales del continente, particularmente para favorecer a las formaciones políticas de extrema derecha, y subrayó que Trump habría concretado tales intenciones de manera explícita por escrito. Según detalló el portavoz, existe la preocupación de que estas maniobras externas contribuyan a la desestabilización política y refuercen proyectos autoritarios en detrimento del ejercicio democrático en Europa.

Durante su intervención, Zulaika insistió en el compromiso de EH Bildu con la defensa de la paz, la democracia y el derecho de autodeterminación. El portavoz declaró que la presencia del grupo en la concentración buscaba evidenciar el rechazo a lo que denominó "imperialismo trumpista" y la denominada "ola autoritaria", factores que, desde su punto de vista, representan una amenaza directa para la ciudadanía vasca. "Hoy EH Bildu está aquí para hacer frente al imperialismo trumpista, la ola autoritaria, que creemos que supone una amenaza directa para ciudadanos vascos y vascas", puntualizó, según reportó el medio.

El medio relató que la manifestación reunida frente al consulado de Venezuela estuvo respaldada por la plataforma Hegoak, donde confluyen representantes de distintas sensibilidades políticas, sindicales y sociales, todas con el objetivo común de expresar su rechazo a la política internacional aplicada por la actual administración estadounidense y su repercusión tanto en los derechos soberanos de los estados como en la dinámica democrática europea. La declaración de Zulaika argumentó que las iniciativas de Trump no buscan preservar principios fundamentales del orden mundial, sino que favorecen intereses específicos mediante mecanismos de imposición y presión.

El encuentro de Bilbao resaltó el nexo establecido por EH Bildu entre las acciones recientes de Estados Unidos en el extranjero y los riesgos percibidos en el sistema político europeo, destacando una visión en la que la pugna entre soberanía popular e injerencias externas condiciona el futuro de la democracia tanto en Euskadi como en el resto del continente.

Temas Relacionados

Donald TrumpEH BilduIgor ZulaikaNicolás MaduroVenezuelaBilbaoDerecho internacionalElecciones europeasHegoakExtrema derechaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Alegría (PSOE) promete mejorar las instalaciones deportivas, sobre todo en los pueblos pequeños

Pilar Alegría defiende impulsar espacios deportivos en Aragón para garantizar la participación de la infancia y la ciudadanía, subraya que “apostar por el deporte es invertir en salud” y anuncia acciones desde el 8 de febrero

Alegría (PSOE) promete mejorar las

PSOE-A defiende la "contundencia" de Montero y rechaza "lecciones" de Moreno cuando "tiene su mesa llena" de corrupción

María Márquez, portavoz socialista en Andalucía, subraya la firmeza de Montero frente a la corrupción y cuestiona a Juanma Moreno por su gestión de investigaciones en el PP-A, en medio de tensiones políticas por recientes casos en ambas formaciones

PSOE-A defiende la "contundencia" de

PSOE y Sumar se abren a revisar el envío personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral para ahorrar costes

Ambos partidos del Gobierno consideran necesario replantear el modelo de reparto de material electoral, proponen analizar alternativas para reducir el gasto, mejorar la sostenibilidad y adecuar los procesos a la tecnología actual, según informes recientes del Tribunal de Cuentas

PSOE y Sumar se abren

El emérito cumple 88 años en el exilio y con su regreso a España aún en el limbo

Con el aniversario marcado por la incertidumbre sobre su retorno, Juan Carlos I aborda el legado, el exilio y sus deseos para el futuro, en medio de tensiones familiares, declaraciones públicas y el debate sobre la monarquía española

El emérito cumple 88 años

Junqueras se reunirá con Sánchez el próximo jueves para "desbloquear" el modelo de financiación

Dirigentes de Esquerra y el Ejecutivo central anticipan avances clave, con negociaciones para impulsar recursos destinados a sanidad, educación e infraestructuras, además de abordar compromisos pendientes sobre deuda, recaudación fiscal y nuevas inversiones para Catalunya

Junqueras se reunirá con Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

España apenas comercia ya con Venezuela: el intercambio se desploma y depende casi por completo del petróleo

DEPORTES

Ilia Topuria desmiente que haya

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos