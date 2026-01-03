Espana agencias

La plataforma Hegoak se moviliza este domingo para denunciar el ataque a Venezuela y el "secuestro ilegal" de Maduro

Representantes de colectivos sociales, sindicales y políticos convocan protestas para exigir el respeto a la legalidad internacional tras las acciones militares estadounidenses en Sudamérica, denunciando la salida forzada de Nicolás Maduro y la violencia contra ciudadanos

La Plataforma Hegoak ha convocado manifestaciones este domingo en respuesta al ataque militar estadounidense contra Venezuela y la detención y traslado forzado de Nicolás Maduro, presidente electo de ese país, junto con su esposa. Según publicó LAB en un comunicado citado por Hegoak, la organización considera que el operativo militar ha causado víctimas entre la población civil y califica los hechos como de "extrema gravedad". Estas acciones han motivado a colectivos sociales, sindicales y políticos vascos a salir a la calle para exigir el respeto a la legalidad internacional y defender la soberanía de los pueblos.

De acuerdo con la información facilitada por Hegoak, las marchas se llevarán a cabo en las tres capitales vascas‒Bilbao, Vitoria y San Sebastián‒y en Pamplona. Está previsto que en Bilbao la protesta se realice a las 12:30 frente al consulado de Venezuela, en San Sebastián en Alderdi Eder a la misma hora, en Vitoria a la una de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca y en Pamplona en la plaza del Ayuntamiento a las 12:30. Tal como informó LAB, estas movilizaciones buscan denunciar el ataque militar y el "secuestro ilegal" de Nicolás Maduro.

La Plataforma Hegoak afirma que el reciente ataque de las fuerzas armadas estadounidenses constituye la primera vez que ese ejército ha intervenido directamente en territorio venezolano. Según señalaron los portavoces, la operación implicó violentos enfrentamientos que resultaron en víctimas civiles, lo cual consideran un quebrantamiento del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El comunicado recogido por LAB subraya que “nadie puede tomar decisiones sobre el pueblo venezolano, eso corresponde únicamente al propio pueblo venezolano y a nadie más”.

Los organizadores de las protestas sostienen que la respuesta internacional ante estas acciones resulta insuficiente y lamentan la falta de respeto a la soberanía y autodeterminación de Venezuela. El medio LAB destacó que las protestas convocadas buscan, además de denunciar la actuación estadounidense, solidarizarse con las personas afectadas por la violencia en Venezuela tras la operación militar. La plataforma subraya que tanto el ataque militar como el traslado forzado de Maduro constituyen una vulneración de derechos fundamentales, y exige la restauración del orden democrático conforme a los marcos internacionales establecidos.

Las acciones promovidas por Hegoak cuentan con el respaldo de diversas organizaciones sociales y sindicales vascas, que han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar de manera multitudinaria, haciendo hincapié en la importancia de defender la legalidad internacional frente a lo que consideran una intervención externa injustificada. Según publicó LAB, los convocantes reiteran la urgencia de sumar apoyos internacionales que rechacen cualquier acto unilateral que altere el equilibrio político y social en Venezuela o en cualquier otro país.

Finalmente, los impulsores de las movilizaciones insisten en que estas acciones buscan denunciar tanto el uso de la fuerza militar como la presión política ejercida desde el exterior sobre los asuntos internos venezolanos. La Plataforma Hegoak afirma que su objetivo es reivindicar el principio de soberanía y la autodeterminación de los pueblos, principios que, en su análisis, resultan vulnerados por las operaciones militares y la detención de líderes legítimos, informó LAB.

