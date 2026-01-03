La Internacional Socialista pide desescalada y una solución democrática y pacífica a la crisis en Venezuela

La Internacional Socialista ha reafirmado su apoyo a quienes han debido abandonar Venezuela debido a motivos políticos y ha reiterado su disposición a colaborar con actores internacionales y regionales para promover una solución estable y pacífica a la crisis vigente. Según informó Europa Press, la organización —que reúne a más de 130 partidos socialistas, socialdemócratas y liberales y está encabezada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España— insistió en que la única forma aceptable de superar el conflicto venezolano se centra en un proceso legítimo guiado por la voluntad popular y basado en el respeto a las garantías fundamentales.

El comunicado, emitido durante la jornada de este viernes, subraya el seguimiento constante que mantiene la Internacional Socialista sobre el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la entidad ha manifestado un llamado explícito a la desescalada y a la moderación, instando al cumplimiento estricto del Derecho Internacional y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. En su mensaje, la organización recalcó la importancia de contener la tensión y advirtió que incumplir los principios internacionales podría sentar precedentes de riesgo para la seguridad tanto en la región como a nivel global.

La declaración destaca que, frente al aumento de las tensiones, la Internacional Socialista ha reiterado la necesidad de mantener la contención y de respetar los marcos legales internacionales. Según detalló Europa Press, la organización remarcó que cualquier desviación de las normas recogidas en la Carta de las Naciones Unidas tiene el potencial de afectar la estabilidad internacional.

El texto del comunicado también aborda los comicios celebrados el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Europa Press reportó que, para la Internacional Socialista, una mayoría significativa de la comunidad internacional no reconoció los resultados oficiales proclamados por el Consejo Nacional Electoral, el cual se encuentra bajo control del gobierno de Nicolás Maduro. Este hecho, según la organización, agrava la actual crisis de legitimidad y dificulta el avance hacia una solución consensuada.

La Internacional Socialista hizo hincapié en la necesidad de apostar por un acuerdo democrático, negociado y pacífico, que respete los deseos del pueblo venezolano y garantice la salvaguarda de los derechos humanos. El medio Europa Press puntualizó que la organización ha condenado las situaciones que forzaron a personas venezolanas a dejar su país y les reafirmó su respaldo.

El comunicado subraya finalmente la voluntad de este colectivo internacional de comprometer sus recursos y capacidades para acompañar, junto a otros actores globales y regionales, los esfuerzos encaminados a una resolución duradera y enmarcada en la legalidad internacional. Según puntualizó Europa Press, la Internacional Socialista considera que solo este enfoque ofrece posibilidades de superar la crisis venezolana por vías legítimas y pacíficas.