Espana agencias

La Internacional Socialista pide desescalada y una solución democrática y pacífica a la crisis en Venezuela

La organización que integra a partidos progresistas señala que la única vía aceptable para superar el conflicto radica en un proceso legítimo guiado por la voluntad popular y el cumplimiento de garantías fundamentales, según un comunicado oficial

Guardar

La Internacional Socialista ha reafirmado su apoyo a quienes han debido abandonar Venezuela debido a motivos políticos y ha reiterado su disposición a colaborar con actores internacionales y regionales para promover una solución estable y pacífica a la crisis vigente. Según informó Europa Press, la organización —que reúne a más de 130 partidos socialistas, socialdemócratas y liberales y está encabezada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España— insistió en que la única forma aceptable de superar el conflicto venezolano se centra en un proceso legítimo guiado por la voluntad popular y basado en el respeto a las garantías fundamentales.

El comunicado, emitido durante la jornada de este viernes, subraya el seguimiento constante que mantiene la Internacional Socialista sobre el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la entidad ha manifestado un llamado explícito a la desescalada y a la moderación, instando al cumplimiento estricto del Derecho Internacional y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. En su mensaje, la organización recalcó la importancia de contener la tensión y advirtió que incumplir los principios internacionales podría sentar precedentes de riesgo para la seguridad tanto en la región como a nivel global.

La declaración destaca que, frente al aumento de las tensiones, la Internacional Socialista ha reiterado la necesidad de mantener la contención y de respetar los marcos legales internacionales. Según detalló Europa Press, la organización remarcó que cualquier desviación de las normas recogidas en la Carta de las Naciones Unidas tiene el potencial de afectar la estabilidad internacional.

El texto del comunicado también aborda los comicios celebrados el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Europa Press reportó que, para la Internacional Socialista, una mayoría significativa de la comunidad internacional no reconoció los resultados oficiales proclamados por el Consejo Nacional Electoral, el cual se encuentra bajo control del gobierno de Nicolás Maduro. Este hecho, según la organización, agrava la actual crisis de legitimidad y dificulta el avance hacia una solución consensuada.

La Internacional Socialista hizo hincapié en la necesidad de apostar por un acuerdo democrático, negociado y pacífico, que respete los deseos del pueblo venezolano y garantice la salvaguarda de los derechos humanos. El medio Europa Press puntualizó que la organización ha condenado las situaciones que forzaron a personas venezolanas a dejar su país y les reafirmó su respaldo.

El comunicado subraya finalmente la voluntad de este colectivo internacional de comprometer sus recursos y capacidades para acompañar, junto a otros actores globales y regionales, los esfuerzos encaminados a una resolución duradera y enmarcada en la legalidad internacional. Según puntualizó Europa Press, la Internacional Socialista considera que solo este enfoque ofrece posibilidades de superar la crisis venezolana por vías legítimas y pacíficas.

Temas Relacionados

Crisis en VenezuelaInternacional SocialistaPedro SánchezNicolás MaduroConsejo Nacional ElectoralVenezuelaEspañaSolución democráticaDerechos humanosNaciones UnidasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Mónica García Mónica condena los ataques de EE.UU. en Venezuela y los tilda de "injustificables"

La titular de Sanidad rechaza cualquier acción bélica que viole la autonomía de naciones, enfatiza la urgencia de respetar el derecho internacional y destaca que la diplomacia debe prevalecer ante toda agresión, según expresó públicamente en la red social 'X'

Mónica García Mónica condena los

Zapatero, Paco Salazar y el hijo de Ábalos, entre los próximos comparecientes de la 'comisión Koldo' del Senado

Figuras relevantes del ámbito político nacional deberán asistir próximamente ante la comisión de investigación parlamentaria sobre el 'caso Koldo', con nuevas comparecencias aún sin fecha definida, mientras permanece la incertidumbre sobre si se citará a Begoña Gómez

Zapatero, Paco Salazar y el

Canarias muestra su "preocupación" tras las explosiones registradas en Venezuela en medio de la tensión con EEUU

Fernando Clavijo ha manifestado inquietud por la seguridad de ciudadanos insulares tras los recientes incidentes en Caracas, mientras fuentes estadounidenses confirman acciones militares en ese país, elevando la tensión diplomática y el temor por posibles consecuencias en la región

Canarias muestra su "preocupación" tras

Más Madrid condena la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela

La representante de la formación madrileña expresó su férrea oposición a la ofensiva estadounidense sobre territorio venezolano, subrayando el respaldo total hacia la ciudadanía afectada y denunciando enérgicamente las maniobras ordenadas desde la administración Trump

Más Madrid condena la "agresión

Izquierda Unida acusa a Estados Unidos de romper la soberanía de Venezuela tras el ataque "criminal" en Caracas

Dirigentes de la formación política expresaron su rechazo categórico a la intervención bélica de Estados Unidos, denunciando violaciones a la legalidad global y llamando a la comunidad internacional a detener las hostilidades para proteger a la población civil venezolana

Izquierda Unida acusa a Estados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares conversa con Edmundo González,

Albares conversa con Edmundo González, líder de la oposición venezolana, sobre la situación en el país tras el ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

Pedro Sánchez hace un “llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela y ofrece a España para buscar una “solución pacífica”

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Pedro Sánchez hace “un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad”

Un brote de gripe A deja cinco muertos en una residencia de ancianos de Sevilla

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 3 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla