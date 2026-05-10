La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer en Oviedo

Oviedo, 10 may (EFE).- La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en un ascensor del edificio en el que residía en Oviedo, aunque, según los primeros datos recabados por los agentes, no se trataría de una muerte violenta, han confirmado a EFE fuentes de este cuerpo.

El cadáver fue localizado ayer, sábado, en el ascensor de un edificio de la calle Quintana, de la capital asturiana, momento en que se desplazaron efectivos de la Policía Nacional que se ha hecho cargo de la investigación.

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Aunque aún no se descarta ninguna hipótesis y se está a la espera del resultado de la autopsia, los investigadores apuntan a que, en principio, no se trataría de una muerte violenta. EFE