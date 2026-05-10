La evacuación del pasaje del Hundius coge ritmo y continúan los traslados al aeropuerto

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- La evacuación de los pasajeros del crucero Hundius continúa y, tras los españoles, que ya se encuentran en el avión que los llevará a Madrid, han salido del barco un grupo de personas de Países Bajos y otras nacionalidades europeas.

Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto.

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Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, el avión procedente de Países Bajos también se lleva a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.

El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se harán en función de la disponibilidad de los aviones.

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En Tenerife sur ya se encuentran las naves de Países Bajos, Canadá y Francia. EFE

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