IU pide a Clavijo que deje de "enturbiar la gestión" de la operativa del crucero Hondius

Las Palmas de Gran Canaria, 10 may (EFE).- Izquierda Unida ha pedido este domingo al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que "deje de enturbiar la gestión política y mediática" en torno al operativo internacional desplegado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para atender al crucero que ha sufrido un brote de hantavirus, el MV Hondius.

En un comunicado, IU de Canarias califica de "irresponsable" que tanto Coalición Canaria como Clavijo hayan convertido "una emergencia sanitaria internacional controlada en una batalla política permanente" y les acusa de utilizar "el miedo y el agravio territorial" como herramientas de desgaste institucional.

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Izquierda Unida -partido que forma parte la coalición electoral Sumar, como la ministra de Sanidad, Mónica García- defiende que se trata de un operativo sanitario internacional coordinador por 23 países de la OMS, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, la Comisión de Salud Pública española y "algunos de los mejores científicos y epidemiólogos de España".

A su juicio de su coordinador en Canarias, Sául Alberola, Clavijo "está más preocupado por la foto y el relato político que por facilitar el trabajo técnico".

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El hantavirus no presenta un comportamiento epidemiológico comparable al de la covid-19, argumenta IU, que añade que el seguimiento del pasaje del crucero evidencia que la situación lleva días estabilizada, sin nuevos casos con síntomas, con protocolos activos y monitorización continua desde hace semanas.

IU de Canarias ha considera "especialmente grave" que se recurra al argumento de un supuesto "agravio colonial" en una situación sanitaria internacional que requiere coordinación, serenidad y confianza en los equipos profesionales.

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"Clavijo quiere volver a convertir cualquier situación compleja en una pelea permanente con el Estado para intentar ocultar la parálisis y la falta de proyecto político en Canarias", opina.

La formación de izquierdas recuerda que Canarias recibe diariamente cruceros con miles de personas y con un nivel sanitario "muy inferior" al que existe sobre el Hondius, que lleva semanas monitorizado y bajo protocolos internacionales estrictos. EFE

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