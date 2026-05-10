El mitin de Sánchez en La Línea empieza con un minuto de silencio y lamentos por la muerte de dos guardias civiles

El mitin que este domingo comparten en La Línea de la Concepción (Cádiz) el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, en el marco de la campaña electoral andaluza, ha comenzado con un minuto de silencio y palabras de condolencia por la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio el pasado viernes en Huelva, cuando luchaban contra el narcotráfico.

Así, Pedro Sánchez ha comenzado su intervención en este acto, celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea ante un aforo de unas 1.200 personas, con palabras de condolencia por este suceso y trasladando su "profundo reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se juegan hasta la vida por garantizar la seguridad" ciudadana.

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Previamente, el mitin había comenzado con un minuto de silencio por este suceso que fue precisamente lo que provocó que este acto, inicialmente previsto para este pasado sábado, se suspendiera y pospusiera a este domingo.

En primera fila, junto a Pedro Sánchez y María Jesús Montero, se encontraban, entre otros, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el secretario provincial del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.

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También el cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las elecciones del 17M, Juan Cornejo, encargado de abrir el mitin, se ha referido al suceso y ha pedido a los asistentes que se guardara el minuto de silencio por la muerte de estos dos guardias civiles, a cuyas familias y compañeros de profesión ha querido mandar un mensaje público de apoyo y cariño.