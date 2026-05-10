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La OMS dice que no sería humano dejar a los pasajeros en el barco aunque estén sanos

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Santa Cruz de Tenerife, 10 may (EFE).- Diana Rojas, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha agradecido la solidaridad del pueblo de Tenerife y de España con los pasajeros y tripulantes del crucero Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus, ya que, aunque aparentemente están sanos, "no sería humano" dejar que continuasen viaje en el barco.

Rojas ha confirmado que la OMS ha examinado a las personas que viajan en el barco y que continúan sin síntomas, aunque ha precisado que es necesario proceder a un periodo de cuarentena de unos 42 días porque el virus puede tardar en manifestarse hasta seis semanas.

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"No sería de humanos dejar a las personas en un bote por 40 días, porque, aunque está en muy buenas condiciones, genera una tensión y una ansiedad y también hay que pensar en la salud mental de los pasajeros y los tripulantes", ha explicado.

Aunque la mayoría de pasajeros y tripulantes están clasificados como de alto riesgo, serán evacuados y viajarán solamente con una mascarilla N95, porque con esa protección y el lavado de manos es suficiente, ya que no es un virus que se transmita fácilmente, como ocurría con la covid.

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La experta de la OMS ha explicado que el hecho de que este brote de la variante del hantavirus, la de los Andes, se haya declarado en un crucero y haya producido "un conglomerado de casos" es un precedente de estudio para ser conscientes de las exposiciones en los viajes y estar más alerta y avisar cuanto antes cuando se empiezan a presentar grupos de casos con síntomas similares.

Aunque estén clasificados de alto riesgo por haber estado confinados en el barco, Diana Rojas ha aclarado que no necesariamente tienen un riesgo alto, sino que deben ser monitoreados por seguridad aplicando la mayor cantidad de herramientas para prevenir una mayor expansión del virus.

Descartó que un grupo de casos en un crucero pueda considerarse una pandemia y ha insistido en que no es un virus que pueda transmitirse fácilmente. EFE

(foto)

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EFE

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