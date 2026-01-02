Un año lleno de juicios: Ábalos, el hermano de Pedro Sánchez o el caso Kitchen

Miriam Mejías

Madrid, 2 ene (EFE).- La saturada actividad judicial no prevé amainar este 2026, con juicios como el del caso Kitchen o los que sentarán en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno o al que fue su mano derecha en el PSOE, José Luis Ábalos, a la espera de conocer la fecha de otros como el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El año arranca con una extensa lista de investigaciones por esclarecer: la del también exnúmero 3 socialista Santos Cerdán, las de la exmilitante del PSOE Leire Díez; la causa contra dirigentes de la aerolínea Plus Ultra; la que tiene imputados a antiguos cargos de la Diputación de Almería, gobernada por el PP; las pesquisas sobre los pagos en efectivo del PSOE... Y un largo etcétera.

Será también el año en el que podría conocerse el devenir de la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, mientras los jueces tratan de habituarse al nuevo sistema organizativo de los Tribunales de Instancia impulsado por el Ministerio de Justicia.

En paralelo, un Tribunal Constitucional pendiente de la renovación de un tercio de sus magistrados, incluido su presidente, abordará el futuro del expresidente catalán Carles Puigdemont, que sabrá si puede volver a España si su recurso contra la negativa a aplicarle la amnistía es estimado.

A su mesa podría llegar también el recurso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, inhabilitado del cargo por difundir datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque tendrá que agotar primero la vía del Tribunal Supremo.

Aquí un mapa de las principales citas judiciales de 2026:

.-El primer juicio del caso Koldo. El Supremo acogerá en una fecha por determinar el primer juicio del caso Koldo, que ha llevado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a pasar las Navidades en prisión preventiva.

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para su exasesor y 7 para el considerado comisionista, Víctor de Aldama, por aprovecharse, presuntamente, del cargo del exministro para contratar a empresas captadas por el empresario a cambio de "un común beneficio económico".

.-La operación Kitchen. Desde el 6 de abril el banquillo de la Audiencia Nacional estará ocupado por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su ex número 2 Francisco Martínez y parte de la cúpula policial durante su etapa por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia en 2013 para conseguir documentos del caso Gürtel.

Una supuesta trama parapolicial pagada con fondos reservados que la Fiscalía sospecha que se orquestó desde el Ministerio del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy y que llegó a captar como confidente, presuntamente, al chófer de Bárcenas. El exministro y su ex número dos afrontan peticiones de 15 años de cárcel.

.-El juicio al hermano del presidente del Gobierno. La Audiencia de Bajadoz juzga del 28 de mayo al 4 de junio a David Sánchez; al ya exlíder del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a diez acusados ante la sospecha de que se creó un puesto para el primero en esta institución como coordinador de conservatorios.

Las acusaciones populares (Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP) piden tres años de cárcel para David Sánchez y Gallardo; la Fiscalía, la absolución.

.- Segundo juicio a Francisco Granados. El exconsejero madrileño afronta desde enero su segundo juicio por el caso Púnica, que estalló en octubre de 2014 y le llevó a prisión provisional dos años y medio. Será juzgado con varios exalcaldes por presuntos contratos irregulares de festejos en municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013. La fiscal pide para él 6 años de cárcel.

.- Los Pujol declaran en su juicio. Continuará el juicio a la familia Pujol por su fortuna oculta, en el que el expresidente catalán, Jordi Pujol, de 95 años, y sus siete hijos tomarán la palabra tras escuchar a todos los testigos convocados.

Quienes fueran pesos pesados del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán -el primero en prisión provisional y el segundo prácticamente recién salido-, arrancan el año atentos de los próximos movimientos del juez que les investiga junto a un puñado de exdirigentes de Acciona por presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas.

En febrero Cerdán tiene una cita con otro juez para testificar, junto al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, en la causa por presuntas maniobras de Leire Díez contra fiscales y mandos de la UCO, mientras se mantiene bajo secreto la que motivó el arresto de la exmilitante socialista, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y un empresario, también por presuntos contratos amañados.

También secreta es la pieza abierta en la Audiencia Nacional sobre todos los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024 a cargos, trabajadores o simpatizantes.

Y fuera de Madrid, otros casos siguen su curso, como el del juzgado de Tarragona que investiga al exministro Cristóbal Montoro y una treintena de personas por beneficiar presuntamente a gasísticas a cambio de pagos; o el de supuestos contratos irregulares de mascarillas que le costó el puesto a Javier Aureliano García (PP) al frente de la Diputación de Almería tras su detención.

El futuro de las causas de Begoña Gómez y González Amador

Este 2026 se cumplen dos años desde que el magistrado Juan Carlos Peinado investiga a la mujer del jefe del Ejecutivo, su asesora y un empresario por presunto tráfico de influencias o malversación, entre otros delitos, y también es el año en el que este juez se jubila.

Está por ver si, antes de hacerlo, finaliza una causa que, en contra del criterio del fiscal, quiere que sea juzgada por un jurado popular.

Más avanzada está la del presunto fraude a Hacienda de 350.951 euros de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, quien está pendiente de saber la fecha de juicio, mientras sigue abierta la pieza sobre presunta corrupción en los negocios en sus actividades con Quirón Prevención. EFE