Feijóo remite a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

El líder del PP, Alberto Núñez, Feijóo, ha remitido este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En esos 'whatsapps' se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que le esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave", según consta en el acta notarial al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, a las 19.59 horas, en el segundo WhatsApp con Mazón, le manda un mensaje de ánimo y añade: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio". En esa decena de mensajes que intercambiaron esa noche, hay otro en el que le dice de nuevo: "Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando".

El pasado día 24 de diciembre, el presidente del PP ya mandó a la jueza los 'whatsapps' que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia y solicitó que su declaración como testigo --prevista para el 9 de enero-- se produzca por medios telemáticos, una petición a la que la jueza ha accedido.

Ante las críticas que recibió, sobre todo del PSPV, por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo se justificó el pasado día 29 ante los medios asegurando que había remitido a la jueza lo que le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba.

UN ACTA NOTARIAL REMITIDA ESTE VIERNES

Finalmente, este viernes Feijóo ha remitido a la jueza otro acta notarial con esos mensajes que mandó al expresidente del Consell el día 29 de octubre de 2024. "Mientras desde el Gobierno acusan a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su exfiscal cambian de móvil o borran mensajes, Feijóo sigue colaborando con la Justicia de manera ejemplar, como no podría ser de otra manera", han añadido fuentes del partido.

Según el PP, ante "la total desinformación" del Gobierno de Sánchez al inicio de la dana, Feijóo se puso en contacto con el entonces presidente de la Generalitat para "conocer de primera mano la situación y proponer la coordinación con ayuntamientos y diputaciones, así como para solicitar que se informase a la ciudadanía". Igualmente, manifestó su disposición a acudir a Valencia con prontitud, han añadido fuentes de la formación.

