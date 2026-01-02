Espana agencias

Feijóo remite a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez, Feijóo, ha remitido este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En esos 'whatsapps' se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que le esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave", según consta en el acta notarial al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, a las 19.59 horas, en el segundo WhatsApp con Mazón, le manda un mensaje de ánimo y añade: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio". En esa decena de mensajes que intercambiaron esa noche, hay otro en el que le dice de nuevo: "Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando".

El pasado día 24 de diciembre, el presidente del PP ya mandó a la jueza los 'whatsapps' que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia y solicitó que su declaración como testigo --prevista para el 9 de enero-- se produzca por medios telemáticos, una petición a la que la jueza ha accedido.

Ante las críticas que recibió, sobre todo del PSPV, por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo se justificó el pasado día 29 ante los medios asegurando que había remitido a la jueza lo que le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba.

UN ACTA NOTARIAL REMITIDA ESTE VIERNES

Finalmente, este viernes Feijóo ha remitido a la jueza otro acta notarial con esos mensajes que mandó al expresidente del Consell el día 29 de octubre de 2024. "Mientras desde el Gobierno acusan a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su exfiscal cambian de móvil o borran mensajes, Feijóo sigue colaborando con la Justicia de manera ejemplar, como no podría ser de otra manera", han añadido fuentes del partido.

Según el PP, ante "la total desinformación" del Gobierno de Sánchez al inicio de la dana, Feijóo se puso en contacto con el entonces presidente de la Generalitat para "conocer de primera mano la situación y proponer la coordinación con ayuntamientos y diputaciones, así como para solicitar que se informase a la ciudadanía". Igualmente, manifestó su disposición a acudir a Valencia con prontitud, han añadido fuentes de la formación.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP pregunta a la Comisión Europea si la V16 daña la protección de datos y la competencia

Infobae

#anorexia, un texto teatral muy actual sobre un problema real

Infobae

Almeyda lamenta la lesión de Alfon ante un partido de "mucha importancia"

Infobae

El Reino de León cita a dos recién ascendidos para inaugurar el 2026

Infobae

Jaime Santos ve un crecimiento en partidas relámpagos y un parón en rápidas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”