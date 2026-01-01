Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del viernes 2 de enero de 2026

El sector turístico español apunta a cifras históricas, el euríbor registra alza sostenida, la privatización de TAP entra en nueva fase y Chery informa resultados, mientras Argentina y Panamá revelan sus principales indicadores económicos del último periodo

La segunda fase del proceso de reprivatización de la aerolínea portuguesa TAP dio inicio con el envío de invitaciones a grupos del sector como IAG —al que pertenece Iberia—, Air France-KLM y Lufthansa para que presenten sus propuestas no vinculantes. Según detalló la Agencia EFE, la operación implica a varios de los principales consorcios de aviación de Europa, y se espera que las propuestas iniciales definan el avance de la venta parcial de la compañía aérea portuguesa, que se encuentra bajo control estatal tras su nacionalización durante la crisis provocada por la pandemia.

Además del movimiento en el sector aeronáutico, el sector turístico español espera alcanzar cifras sin precedentes, según indicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) al publicar los datos correspondientes a la llegada de visitantes internacionales y el gasto asociado en noviembre de 2025. De acuerdo a EFE, estas cifras resultarán determinantes para verificar si el año puede cerrarse con un récord de 100 millones de turistas extranjeros. El informe del INE también incluye la estadística sobre alojamientos extrahoteleros durante el mismo mes, lo que permite tener una visión completa de la evolución de la actividad turística en España.

El sector financiero español continúa observando la evolución del euríbor a un año, el indicador de referencia para las hipotecas a tipo variable más empleado en el país. El Banco de España publicó este viernes el dato de diciembre, el cual suma su quinto mes consecutivo al alza y apunta a un cierre aproximado del 2,256 %. La Agencia EFE indicó que el comportamiento creciente del euríbor tiene implicaciones directas en las cuotas hipotecarias, afectando a millones de hogares que mantienen financiaciones indexadas a este índice.

En la misma jornada informativa, el Banco de España también publicó los resultados sobre el crédito otorgado por entidades financieras a hogares y empresas durante noviembre. La evolución del crédito constituye un dato relevante para medir la salud financiera y el acceso a la financiación de los distintos sectores económicos en el país. EFE puntualizó la importancia de estos registros para evaluar el dinamismo del consumo y la inversión en España.

Por otro lado, en el ámbito de la industria automotriz, los fabricantes chinos Omoda y Jaecoo, pertenecientes al grupo Chery, comunicaron sus resultados comerciales anuales en una reunión virtual celebrada en Madrid. Según informó EFE, la presentación de cifras por parte de estas marcas ofrece un panorama sobre el desempeño y la estrategia de los fabricantes asiáticos en el mercado español durante 2025.

En Alemania, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) hizo públicos los datos adelantados de empleo para 2025. De acuerdo a lo consignado por EFE, estas estadísticas resultan clave para conocer el comportamiento del mercado laboral en la economía más grande de Europa y ofrecen una referencia para otros estados miembros de la Unión Europea.

En América Latina, el panorama económico incluyó la divulgación de las cifras de recaudación tributaria argentina correspondientes a diciembre de 2025. EFE reportó que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer información sobre los ingresos fiscales, un dato relevante para evaluar la situación de las finanzas públicas y la capacidad de ejecución presupuestaria del gobierno argentino en el contexto de la coyuntura nacional.

Finalmente, en Panamá, el presidente José Raúl Mulino realizó el tradicional informe de gestión ante la Asamblea Nacional al iniciar el año. Según relató EFE, este discurso reúne los principales indicadores socioeconómicos y de gobierno, permitiendo al Parlamento y a la ciudadanía conocer los ejes de acción y los resultados alcanzados por el Ejecutivo durante el último periodo.

Estos acontecimientos reflejan un inicio de año marcado por movimientos significativos en sectores clave como el turismo, la aviación comercial, el ámbito financiero, la industria automotriz y la administración pública en diversos países, según la información recabada y distribuida por la Agencia EFE.

Últimas Noticias

Detenidos dos tripulantes del barco sospechoso de dañar un cable submarino finlandés

Las autoridades finlandesas interrogan a dos integrantes del Fitburg, mientras prohíben la salida del país a otros dos, tras descubrir daños en una conexión clave entre Finlandia y Estonia, según afirmó el inspector criminal jefe Risto Lohi

Infobae

EEUU permite operar tres semanas a la sancionada petrolera ruso-serbia NIS

La petrolera serbia vinculada a Moscú retoma actividades tras recibir una autorización temporal de Washington que le permite gestionar contratos y reactivar la refinería principal, mientras se negocia la salida rusa antes de marzo ante nuevas sanciones

Infobae

Subida del salario mínimo y bajada del IVA en algunos sectores este 2026 en Portugal

El nuevo ciclo fiscal en Portugal arranca con aumento de ingresos mínimos a 920 euros mensuales, reducción significativa de IVA en productos clave y rebajas tributarias para empresas y ciudadanos, tras acuerdos entre gobierno, empresarios y sindicatos

Infobae

El Gobierno de Perú ordena la reorganización patrimonial de la petrolera estatal Petroperú

El Ejecutivo peruano emitió un decreto de urgencia para reestructurar los activos de Petroperú, buscando paliar la crisis financiera de la compañía, proteger los recursos estatales y asegurar el suministro nacional de combustibles, según fuentes oficiales

Infobae

El BCE integra a Bulgaria en el euro con imágenes en su sede para el país balcánico

Un espectáculo de luces y mensajes de bienvenida en la sede del organismo europeo marca el ingreso del país balcánico a la moneda única, mientras líderes locales subrayan la importancia simbólica y la fortaleza actual frente al dólar

Infobae
