Rueda marca en su mensaje de Fin de Año la hoja de ruta de la Xunta de Galicia en 2026: "Gobernar, no entretener"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, propuso duplicar el parque público de vivienda durante esta legislatura y habilitar cuatro mil nuevas viviendas que se abrirán gradualmente para jóvenes emancipados y para las más de cuarenta y cuatro mil personas que han llegado a Galicia este año. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, estas medidas se encuentran en la hoja de ruta que el mandatario delineó en su mensaje de Fin de Año desde el Museo de Pontevedra, en el que no solo recapituló los desafíos recientes, sino que también expuso los ejes estratégicos que seguirán orientando la acción del gobierno autonómico hasta 2026, bajo el lema “gobernar, no entretener”.

Según consignó Europa Press, Rueda escogió como escenario de su intervención el Museo de Pontevedra y rememoró la influencia de Alfonso Castelao, intelectual cuya figura reivindicó como pilar fundamental del patrimonio cultural gallego. El dirigente autonómico apeló a los valores de Castelao y de otros pensadores como Risco, Brañas y Otero Pedrayo, a quienes atribuyó la arquitectura institucional, política y cultural de la Galicia contemporánea. Rueda vinculó este legado con el espíritu de superación ante los retos futuros y defendió que “la experiencia nos enseña que siempre somos capaces de superarlos”.

El balance del presidente gallego incluyó referencias al avance de las redes sociales y su impacto en la sociedad. Tal como reportó Europa Press, destacó la velocidad con la que estas plataformas marcan el compás del mundo moderno, aunque expresó su aspiración de que Galicia se mantenga como un entorno donde prevalezcan las relaciones personales y el entendimiento directo. Llamó, por ello, a compartir tiempo de calidad entre generaciones durante las fiestas navideñas, subrayando el valor de los testimonios y vivencias de los mayores para interpretar y adaptarse a los cambios contemporáneos.

En la recapitulación del año 2025, que calificó como “frenético e intenso”, Rueda hizo referencia a los incendios de gran virulencia que afectaron a la comunidad y reconoció la sensación de impotencia vivida ante ellos. De acuerdo con Europa Press, resaltó la respuesta inmediata del gobierno autonómico y el compromiso de que ningún afectado quedara sin apoyo. Enfatizó la necesidad de colaboración colectiva para asegurar que los montes gallegos sean más productivos y estén mejor protegidos.

La previsibilidad se definió como característica central del ejecutivo gallego, lo que se reflejará el 1 de enero con la entrada en vigor de los Presupuestos de la Xunta para 2026. Según detalló Europa Press, Rueda sostuvo que su gobierno actúa pensando en dejar a las próximas generaciones una Galicia mejor. Reiteró que las decisiones más relevantes a menudo no son las más llamativas ni necesariamente populares, pero son fundamentales para garantizar el avance sostenido de la región.

En el ámbito económico, el presidente autonómico anunció que Galicia contará con el superordenador público más potente del sur de Europa y será sede de una de las seis nuevas fábricas de Inteligencia Artificial del continente. Europa Press informó que Rueda ubicó la investigación y la innovación tecnológica como motores futuros y reafirmó la intención de convertir a Galicia en uno de los polos de la economía circular y de energías limpias en Europa, sumando estos sectores al histórico peso del textil, el agroalimentario y la automoción, sectores que, según el mandatario, “no solo aguantan, sino que se superan” incluso en coyunturas adversas.

El mandatario gallego también se posicionó contra lo que calificó como prácticas de “proteccionismo comercial”, que –según sus palabras recogidas por Europa Press– “cierran puertas injustamente y castigan a quienes lo hacen bien, como los productores gallegos”. Expresó que la comunidad combina recursos, talento y estabilidad institucional que permiten aprovechar las oportunidades económicas emergentes y favorecer la inclusión en la construcción del futuro de la región: “Galicia no excluye a nadie cuando se trata de construir futuro”.

Respecto al sistema educativo, Rueda remarcó que la educación constituye la herramienta más poderosa para asegurar el avance del país y garantizó recursos suficientes para brindar formación de calidad, pública y gratuita a los jóvenes. Según Europa Press, reiteró la voluntad de mejorar la convivencia escolar y erradicar el acoso. A esto sumó el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres, a la que describió como una “lacra” que debe eliminarse.

En materia de salud, el discurso del presidente autonómico subrayó que Galicia dispone de un sistema sanitario público avanzado, con el calendario de vacunas “más completo del mundo”, programas de cribado amplios y tratamientos innovadores contra el cáncer, que hace pocos años no resultaban imaginables. Consideró que mantener y profundizar estos logros constituye una obligación ineludible, según lo recogió Europa Press.

Al referirse a la evolución institucional, Rueda indicó que muchas de las injusticias que padeció Galicia y que denunciaron intelectuales del pasado, como Castelao, ahora forman parte del pasado. Según dejó constancia Europa Press, resaltó la existencia de instituciones gallegas “fuertes y creíbles” que garantizan que la voz de la comunidad “nunca vuelva a ser ignorada”.

El mandatario autonómico concluyó su intervención con un mensaje dirigido a quienes enfrentan las celebraciones de fin de año en soledad, experimentan problemas de salud o se encuentran lejos de sus seres queridos, así como a los emigrantes gallegos que viven las fiestas lejos de su tierra. Europa Press señaló que su intervención incluyó palabras de aliento y afecto para estos colectivos, a quienes reconoció como parte esencial de la sociedad gallega.