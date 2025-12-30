Espana agencias

Investigan la muerte violenta de un joven inglés en una urbanización de Orihuela (Alicante)

Un hombre de 29 años, originario del Reino Unido, fue hallado sin vida tras recibir disparos en Campoamor, mientras autoridades judiciales mantienen en reserva los detalles del caso para esclarecer las circunstancias que rodearon el suceso

Las primeras informaciones aportadas por fuentes próximas a la investigación apuntan a que el fallecido, un ciudadano británico de 29 años, perdió la vida como consecuencia del impacto de un arma de fuego. Este hecho ha llevado al juzgado de instrucción de Orihuela a tomar control del proceso, decretando el secreto de sumario para preservar la integridad de las indagaciones, tal como dio a conocer Europa Press.

La Guardia Civil de Alicante fue alertada del incidente el 21 de diciembre a través de una llamada telefónica que daba cuenta de la muerte violenta en la urbanización Campoamor, situada en el municipio de Orihuela. De acuerdo con Europa Press, la intervención rápida de las fuerzas de seguridad llevó al desplazamiento inmediato del equipo de homicidios de la Guardia Civil hasta el lugar de los hechos. El propósito central del operativo consistió en asegurar la zona y recabar indicios que permitieran avanzar en la reconstrucción de los hechos que rodearon el fallecimiento del joven.

Según detalló Europa Press citando información proporcionada por la Benemérita, el proceso de esclarecimiento se encuentra bajo reserva debido a la declaración del secreto de sumario por parte del juzgado competente. Esta medida impide la publicación de detalles específicos acerca de las circunstancias, los posibles móviles o la identidad de personas relacionadas con el caso, con el objetivo de no interferir en las líneas de investigación abiertas.

El medio Europa Press indicó que la víctima era originaria del Reino Unido y residía en la zona donde se produjo el homicidio. Las primeras diligencias judiciales y policiales se centran en analizar las causas subyacentes del suceso, además de identificar a los posibles responsables. Desde la llamada inicial, las autoridades han priorizado el estudio de pruebas forenses y la recolección de testimonios de vecinos, quienes podrían aportar elementos para clarificar el contexto en el que se desarrollaron los hechos.

El despliegue de los agentes de la Guardia Civil y la rápida puesta en marcha del equipo de homicidios reflejan el carácter prioritario que las autoridades han otorgado a la resolución del caso, subrayó Europa Press. Los esfuerzos coordinados entre los cuerpos policiales y el juzgado buscan delimitar con exactitud qué desencadenó la muerte del joven y cuáles pueden ser las motivaciones detrás del uso de un arma de fuego.

Hasta el momento, según consignó Europa Press, no se han difundido detalles adicionales sobre la identidad de la víctima, ni sobre posibles sospechosos vinculados al caso. La investigación permanece abierta y los informes oficiales se mantienen restringidos, de modo que únicamente la autoridad judicial y la Guardia Civil manejan la información sensible del expediente.

El suceso en Campoamor ha generado inquietud en la comunidad local, donde vecinos han mostrado preocupación tanto por la seguridad de la urbanización como por el impacto de hechos de violencia similares. De acuerdo a Europa Press, las actualizaciones sobre el avance de la investigación quedan supeditadas al levantamiento del secreto de sumario y a los comunicados oficiales que pueda emitir el juzgado de instrucción de Orihuela.

