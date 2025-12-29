El Gobierno publica un sello de Pablo Iglesias Posse en el centenario de la muerte del fundador del PSOE

Al concluir la serie conmemorativa prevista, las planchas y útiles empleados en la producción de los sellos serán destruidos, salvo que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre determine que alguna de estas piezas posee un valor histórico relevante, en cuyo caso se reservarían para museos especializados en la materia. El Ejecutivo anunció la emisión de una edición limitada de sellos para homenajear al líder socialista Pablo Iglesias Posse en coincidencia con el centenario de su fallecimiento, según consignó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según comunicó el Gobierno y recogió el BOE, la serie de estampillas llevará el título ‘Efemérides-2026. Pablo Iglesias Posse, 1850-1925-Hoy’, y contará con una primera tirada de 65.000 unidades producidas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Esta emisión especial entrará en circulación el 12 de enero de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, abarcando así un periodo de seis años de distribución y venta en las redes oficiales de Correos, de acuerdo con lo detallado por el medio oficial.

El valor postal de los sellos quedará asociado a la Tarifa A, ubicada actualmente en 89 céntimos por unidad, según el sitio web de Correos al momento del anuncio, explicó el Gobierno. Este precio corresponde al franqueo de cartas nacionales estándar, lo que garantiza su uso funcional dentro del sistema postal español.

El BOE especificó también el destino de parte de la tirada: 2.500 de estos sellos servirán para cubrir compromisos internacionales derivados de la pertenencia de España a la Unión Postal Universal y otros organismos, mientras que 500 unidades serán empleadas en intercambios con entidades filatélicas emisoras de otros países, o bien para actividades de fomento y promoción en este ámbito. El resto de la emisión quedará a disposición del público general a través de los canales habituales de venta filatélica.

La iniciativa, según detalló el BOE, se enmarca dentro de los actos conmemorativos por el centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse (1850-1925), fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). Con esto, el Gobierno busca reconocer la figura de Iglesias Posse y su papel en la historia política y social del país, según la información recogida en el comunicado oficial.

De acuerdo con la normativa que regula la fabricación de sellos conmemorativos, toda la maquinaria, matrices y otros elementos empleados en la estampación de la serie serán inutilizados tras finalizar la campaña filatélica, salvo que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre estime que alguno de estos objetos posee interés histórico o pedagógico. En tal circunstancia, los materiales seleccionados pasarán a formar parte de las colecciones del Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o de alguna otra institución museística dedicada a la conservación y estudio de la filatelia y la historia postal.

La Real Casa de la Moneda asumirá la producción de esta serie limitada, garantizando la autenticidad y la calidad de cada sello, según detalló el BOE. Además, la distribución prolongada a lo largo de seis años permitirá la adquisición tanto por coleccionistas como por usuarios postales habituales, lo que contribuye a la divulgación de la memoria histórica vinculada a Pablo Iglesias Posse.

La edición de la serie filatélica representa una de las acciones institucionales impulsadas por el Ejecutivo para resaltar figuras relevantes de la historia reciente de España, y forma parte de una estrategia que emplea la filatelia como herramienta de memoria y divulgación patrimonial. Según la información oficial publicada, la selección de personalidades y acontecimientos recordados mediante emisiones postales responde a criterios establecidos por la administración y se comunica a través del Boletín Oficial del Estado, garantizando la transparencia en la designación y fabricación de nuevas series conmemorativas.

En esta ocasión, la relevancia del homenaje a Iglesias Posse queda vinculada tanto a su labor fundacional en el ámbito político y sindical como al arraigo que sus iniciativas han tenido en la configuración del sistema democrático español. Así lo señaló el BOE, que contextualiza la emisión como una contribución a la preservación de la memoria democrática, en coincidencia con la efeméride del centenario de la muerte del líder socialista.