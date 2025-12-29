Espana agencias

El Gobierno publica un sello de Pablo Iglesias Posse en el centenario de la muerte del fundador del PSOE

El Ejecutivo anunció la emisión de una edición limitada de estampillas en homenaje al histórico líder socialista, con distribución prevista durante seis años y valor asociado a la Tarifa A, según información oficial recogida en el BOE

Guardar

Al concluir la serie conmemorativa prevista, las planchas y útiles empleados en la producción de los sellos serán destruidos, salvo que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre determine que alguna de estas piezas posee un valor histórico relevante, en cuyo caso se reservarían para museos especializados en la materia. El Ejecutivo anunció la emisión de una edición limitada de sellos para homenajear al líder socialista Pablo Iglesias Posse en coincidencia con el centenario de su fallecimiento, según consignó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según comunicó el Gobierno y recogió el BOE, la serie de estampillas llevará el título ‘Efemérides-2026. Pablo Iglesias Posse, 1850-1925-Hoy’, y contará con una primera tirada de 65.000 unidades producidas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Esta emisión especial entrará en circulación el 12 de enero de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, abarcando así un periodo de seis años de distribución y venta en las redes oficiales de Correos, de acuerdo con lo detallado por el medio oficial.

El valor postal de los sellos quedará asociado a la Tarifa A, ubicada actualmente en 89 céntimos por unidad, según el sitio web de Correos al momento del anuncio, explicó el Gobierno. Este precio corresponde al franqueo de cartas nacionales estándar, lo que garantiza su uso funcional dentro del sistema postal español.

El BOE especificó también el destino de parte de la tirada: 2.500 de estos sellos servirán para cubrir compromisos internacionales derivados de la pertenencia de España a la Unión Postal Universal y otros organismos, mientras que 500 unidades serán empleadas en intercambios con entidades filatélicas emisoras de otros países, o bien para actividades de fomento y promoción en este ámbito. El resto de la emisión quedará a disposición del público general a través de los canales habituales de venta filatélica.

La iniciativa, según detalló el BOE, se enmarca dentro de los actos conmemorativos por el centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse (1850-1925), fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). Con esto, el Gobierno busca reconocer la figura de Iglesias Posse y su papel en la historia política y social del país, según la información recogida en el comunicado oficial.

De acuerdo con la normativa que regula la fabricación de sellos conmemorativos, toda la maquinaria, matrices y otros elementos empleados en la estampación de la serie serán inutilizados tras finalizar la campaña filatélica, salvo que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre estime que alguno de estos objetos posee interés histórico o pedagógico. En tal circunstancia, los materiales seleccionados pasarán a formar parte de las colecciones del Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o de alguna otra institución museística dedicada a la conservación y estudio de la filatelia y la historia postal.

La Real Casa de la Moneda asumirá la producción de esta serie limitada, garantizando la autenticidad y la calidad de cada sello, según detalló el BOE. Además, la distribución prolongada a lo largo de seis años permitirá la adquisición tanto por coleccionistas como por usuarios postales habituales, lo que contribuye a la divulgación de la memoria histórica vinculada a Pablo Iglesias Posse.

La edición de la serie filatélica representa una de las acciones institucionales impulsadas por el Ejecutivo para resaltar figuras relevantes de la historia reciente de España, y forma parte de una estrategia que emplea la filatelia como herramienta de memoria y divulgación patrimonial. Según la información oficial publicada, la selección de personalidades y acontecimientos recordados mediante emisiones postales responde a criterios establecidos por la administración y se comunica a través del Boletín Oficial del Estado, garantizando la transparencia en la designación y fabricación de nuevas series conmemorativas.

En esta ocasión, la relevancia del homenaje a Iglesias Posse queda vinculada tanto a su labor fundacional en el ámbito político y sindical como al arraigo que sus iniciativas han tenido en la configuración del sistema democrático español. Así lo señaló el BOE, que contextualiza la emisión como una contribución a la preservación de la memoria democrática, en coincidencia con la efeméride del centenario de la muerte del líder socialista.

Temas Relacionados

Pablo Iglesias PosseGobierno de EspañaPSOEUGTFilateliaBoletín Oficial del EstadoMadridFábrica Nacional de Moneda y TimbreCorreosUnión Postal UniversalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Archivada la causa contra el lotero de Lugo investigado por falsear un atraco de 400.000 euros

El juzgado ordenó el sobreseimiento provisional tras concluir que no hay pruebas concluyentes que vinculen a los implicados con delitos de simulación, estafa o robo, aunque la resolución permite presentar nuevos recursos en los plazos previstos

Archivada la causa contra el

En libertad con medidas cautelares el conductor implicado en la muerte de un motorista en Tenerife

En libertad con medidas cautelares

Prisión provisional para el hombre acusado de apuñalar a su pareja en Ayamonte (Huelva) el día 9

El arrestado en Ayamonte por presuntamente agredir a su novia el 9 de diciembre ingresó en prisión tras recuperarse en el hospital, mientras la víctima, de 57 años, recibe atención médica y permanece fuera de peligro

Prisión provisional para el hombre

Feijóo se reafirma en su compromiso de gobernar en solitario pero avisa: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox"

Feijóo se reafirma en su

Feijóo dice que envió a la jueza de la dana lo que le pidió y que le mandará sus mensajes a Mazón si se los reclama

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende su colaboración con la investigación judicial sobre la dana y afirma que entregará cualquier conversación solicitada por la magistrada, mientras rechaza las críticas del Gobierno y la petición de dimisión

Feijóo dice que envió a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del B9 de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El oro y la plata alcanzan máximos históricos: los metales preciosos se benefician de la incertidumbre geopolítica

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 29 diciembre

La CNMC multa con 2,91 millones de euros a Viajes El Corte Inglés, Nautalia Viajes, Ávoris Retail e IAG7 por repartirse contratos del Banco de España y la Complutense

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición