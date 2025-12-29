Espana agencias

Covite recuerda las "miles de sillas vacías" en Navidades en las casas de las víctimas de ETA

El colectivo que agrupa a familiares afectados por la violencia de ETA acusa a sectores políticos de instrumentalizar actos navideños, denunciando la ausencia de recuerdo hacia quienes perdieron a sus seres queridos tras los atentados terroristas

Covite, el colectivo que agrupa a familiares de personas asesinadas o heridas por la violencia de ETA, ha apuntado la presencia de "miles de sillas vacías" en los hogares de quienes han perdido a sus seres queridos en atentados terroristas, especialmente durante las celebraciones navideñas. Según consignó el medio que difundió la declaración, la asociación criticó que sectores políticos relacionados con la izquierda abertzale no tomen en cuenta el recuerdo de las víctimas en sus actos públicos de estas fechas.

La agrupación hizo pública su postura este lunes a través de redes sociales, reiterando así denuncias realizadas anteriormente. De acuerdo con lo divulgado, Covite se refirió a la celebración de "mesas de Navidad" en calles de diferentes localidades del País Vasco, una iniciativa promovida por la izquierda abertzale, que consiste en la colocación de sillas vacías y fotografías de miembros de ETA encarcelados. El colectivo señaló que esta representación se acompaña habitualmente de un mensaje que invita a "llenar las sillas vacías", frase que, según interpreta Covite, implica solicitar el vaciado de las cárceles de militantes de ETA para que estos puedan reunirse con sus familias durante las fiestas.

Tal como reportó la fuente, Covite enfatizó que, mientras se desarrolla la campaña que visibiliza la ausencia de las personas presas, se omite a quienes realmente no podrán regresar a casa, es decir, quienes fueron víctimas de atentados y que, junto a sus familias, mantienen "miles de sillas vacías" año tras año. El colectivo presidido por Consuelo Ordóñez subrayó que, cada temporada navideña, la puesta en escena se repite en diversas localidades vascas. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por el medio, "de las miles de sillas vacías en las casas de las familias de sus víctimas jamás se acuerdan".

El colectivo también ha cuestionado la instrumentalización de estos símbolos en las festividades, ya que, apuntan, las familias afectadas por la violencia terrorista continúan sin recibir un reconocimiento en estos actos públicos ni espacio en la memoria colectiva de quienes promueven las campañas navideñas a favor de los presos de ETA. Según publicó la fuente, Covite considera que se distancia de manera sistemática el relato de las consecuencias del terrorismo sobre la sociedad vasca y las familias que, décadas después de los atentados, siguen enfrentando ausencias irreparables durante fechas señaladas como la Navidad.

El medio informó que la campaña de la izquierda abertzale genera debate social en el entorno vasco y fuera de él, en tanto pone de relieve el contraste entre la visibilidad de las reivindicaciones dirigidas a presos de ETA y la escasa presencia pública de las voces de las víctimas y sus allegados en la agenda política y mediática de las fiestas. Según detalló Covite en declaraciones recogidas por la fuente, la asociación reitera cada año su reclamo de memoria, justicia y reconocimiento para las personas que aún sufren las consecuencias de la violencia terrorista, recordando que la memoria de las víctimas queda al margen de los actos reivindicativos impulsados por sectores nacionalistas que piden la excarcelación de condenados por delitos graves.

En distintas intervenciones públicas, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, mostró su preocupación ante la normalización de estas campañas y advirtió sobre el riesgo de que el foco sobre las víctimas desaparezca en el relato social de la región. La fuente detalló que el colectivo mantiene su actividad en redes sociales y en acciones públicas para subrayar el vacío dejado por las muertes de ETA, enfatizando la necesidad de que las fechas como la Navidad sirvan también para recordar a quienes sufrieron el terrorismo y no podrán reunirse con sus familias, al contrario de lo que se reclama para los presos.

Covite detalló, como recogió el medio, que su objetivo es mantener presente la ausencia de las víctimas en la sociedad vasca, especialmente cada vez que se reivindique la situación de las personas encarceladas por pertenencia o colaboración con ETA. El colectivo instó a todos los sectores políticos y sociales a incluir en sus conmemoraciones el recuerdo de quienes murieron o fueron gravemente heridos en los atentados, insistiendo en que la memoria de las víctimas debe ocupar un lugar central no solo en las fiestas navideñas, sino en la vida pública y la convivencia democrática del País Vasco y de toda España.

