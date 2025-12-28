Espana agencias

Los padres de Diego Bello testificarán el 16 de enero en Filipinas en una nueva vista del juicio por su crimen

La familia del joven empresario asesinado en Siargao viajará desde Galicia para declarar ante el tribunal filipino, en el proceso judicial contra tres agentes acusados de ejecución extrajudicial y manipulación de pruebas durante el operativo de 2020

Guardar

El informe forense reveló que Diego Bello recibió disparos cuando ya se encontraba tendido en el suelo, desmintiendo la versión inicial presentada por los agentes involucrados en el operativo policial del año 2020 en la isla de Siargao. De acuerdo con información recogida por Europa Press, este elemento ha tenido un papel central en el proceso judicial que enfrenta a tres policías filipinos acusados de asesinato y manipulación de pruebas en relación con la muerte del joven empresario gallego.

Según consignó Europa Press, está previsto que los padres de Diego Bello viajen desde Galicia a Filipinas para testificar en una nueva audiencia del juicio, que tendrá lugar el viernes 16 de enero en Manila. La comparecencia de la familia se realizará a las 08:30 horas, horario local filipino, en el Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas. El abogado de la familia, Guillermo Mosquera, confirmó al medio que el vuelo saldrá el martes 6 de enero, aproximadamente una semana y media antes de la audiencia.

La investigación judicial sobre la muerte de Bello determinó que no existió ningún tiroteo entre los policías y el joven, tal como afirmaron originalmente los agentes filipinos encausados. Europa Press indicó que estos funcionarios policiales enfrentan cargos formales tanto por asesinato como por alteración de la escena del crimen, lo que implica la supuesta manipulación de pruebas para transmitir la impresión de que la muerte había ocurrido durante un supuesto enfrentamiento armado.

El caso generó reacciones tanto en Filipinas como en España, profundizando el seguimiento sobre la actuación policial en la isla de Siargao, donde Diego Bello residía y desarrollaba actividad empresarial antes de su fallecimiento en enero de 2020. Según reportó Europa Press, el seis de enero se cumplirán seis años del crimen, que ha estado bajo atención pública y mediática desde sus inicios.

En junio de 2025, el tribunal filipino encargado del caso resolvió rechazar la petición de libertad bajo fianza presentada por los tres policías imputados, medida que refuerza la gravedad de los cargos y la solidez de los indicios presentados por el Ministerio Público de Filipinas. La negativa del tribunal a conceder la fianza se basó, entre otros factores, en la existencia de evidencias suficientes para imputar a los acusados por los delitos investigados, según documentos citados por Europa Press.

El proceso judicial incluyó la revisión de informes forenses y la valoración de testimonios que apuntan a que la muerte de Bello se produjo sin que existiera intercambio de disparos, contradiciendo la primera versión de los hechos defendida por los policías. Investigaciones oficiales identificaron una discrepancia significativa entre las declaraciones de los agentes y los datos científicos recabados tras el operativo. Europa Press explicó que este contraste fue determinante a la hora de formular las acusaciones por suplantación de pruebas.

El desarrollo de la causa se ha visto caracterizado por múltiples diligencias, comparecencias de testigos y revisiones periciales orientadas a clarificar las circunstancias de la muerte del empresario coruñés. Durante este proceso, la familia de la víctima mantuvo la exigencia de que se esclarecieran por completo los hechos y se depuraran las responsabilidades correspondientes. Como detalló Europa Press, la comparecencia de los padres en el tribunal filipino constituye un nuevo avance en la búsqueda de justicia y representa un momento relevante dentro de la vista oral.

El caso de Diego Bello ha impulsado el debate en torno a la integridad de las actuaciones policiales en operativos de carácter antinarcóticos en Filipinas. Según la cronología de los hechos y lo informado por Europa Press, la muerte del joven español ocurrió en el contexto de una operación en la isla de Siargao durante el enero de 2020. Los informes judiciales y forenses presentados ante el tribunal contradicen la versión policial que sostenía la existencia de un tiroteo previo.

La audiencia del 16 de enero permitirá que la familia Bello exponga directamente ante el tribunal sus testimonios sobre el impacto del caso y sus exigencias en cuanto a la investigación y el enjuiciamiento de los policías encausados. Europa Press destacó que el proceso judicial ha contado con seguimiento internacional y que sus resoluciones influyen tanto en la percepción pública sobre las prácticas policiales en Filipinas como en las relaciones bilaterales con España.

Temas Relacionados

Diego BelloJuicioFilipinasLa Voz de GaliciaEuropa PressGuillermo MosqueraManilaGaliciaCrimenPolicía filipinaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Elma Saiz: "Este gobierno es el garante de los derechos que Vox quiere dañar"

Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, defiende la labor del gabinete ante críticas por políticas de Vox y destaca el compromiso con la protección social, la alianza con Sumar y la viabilidad del sistema de pensiones pese a las advertencias internacionales

Elma Saiz: "Este gobierno es

Bernabé critica a Feijóo por "14 meses de mentiras" sobre la dana: "Si le queda un mínimo de dignidad, debe dimitir"

La representante gubernamental señala la supuesta manipulación de conversaciones sobre la gestión de la dana, acusa al principal dirigente opositor de ocultar información clave y exige disculpas públicas, mientras crece la presión política a las puertas de una comparecencia judicial

Bernabé critica a Feijóo por

El delegado del Gobierno en Madrid acusa a Ayuso de "diferenciar entre migrantes de primera y de segunda"

Francisco Martín criticó las decisiones de la mandataria autonómica, señalando falta de solidaridad y gestión en la atención a personas extranjeras, y pidió colaboración para responder a la crisis, destacando la importancia de políticas centradas en derechos humanos

El delegado del Gobierno en

Alegría contrapone derechos y vivienda pública al "modelo de recortes" de la derecha en el medio rural

Pilar Alegría subraya la urgencia de facilitar hogares accesibles para frenar el abandono rural en Aragón, acusa al actual Gobierno de paralizar iniciativas clave y argumenta que el desarrollo del sector agroalimentario depende de garantizar servicios básicos

Alegría contrapone derechos y vivienda

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) cesa al concejal del PSOE Manuel Cortés por un vídeo entonando cánticos machistas

Tras la difusión de un video con consignas sexistas atribuidas a Manuel Cortés, el consistorio de Martos retiró sus funciones mientras que el Partido Socialista y otras voces políticas locales exigen su renuncia y condenan la conducta

El Ayuntamiento de Martos (Jaén)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 diciembre

Un jubilado explica por qué ha decidido irse con su pensión a Albania: “Aquí no se pagan impuestos”, pero “el motivo no es solo económico”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”