Los padres de Diego Bello testificarán el 16 de enero en Filipinas en una nueva vista del juicio por su crimen

El informe forense reveló que Diego Bello recibió disparos cuando ya se encontraba tendido en el suelo, desmintiendo la versión inicial presentada por los agentes involucrados en el operativo policial del año 2020 en la isla de Siargao. De acuerdo con información recogida por Europa Press, este elemento ha tenido un papel central en el proceso judicial que enfrenta a tres policías filipinos acusados de asesinato y manipulación de pruebas en relación con la muerte del joven empresario gallego.

Según consignó Europa Press, está previsto que los padres de Diego Bello viajen desde Galicia a Filipinas para testificar en una nueva audiencia del juicio, que tendrá lugar el viernes 16 de enero en Manila. La comparecencia de la familia se realizará a las 08:30 horas, horario local filipino, en el Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas. El abogado de la familia, Guillermo Mosquera, confirmó al medio que el vuelo saldrá el martes 6 de enero, aproximadamente una semana y media antes de la audiencia.

La investigación judicial sobre la muerte de Bello determinó que no existió ningún tiroteo entre los policías y el joven, tal como afirmaron originalmente los agentes filipinos encausados. Europa Press indicó que estos funcionarios policiales enfrentan cargos formales tanto por asesinato como por alteración de la escena del crimen, lo que implica la supuesta manipulación de pruebas para transmitir la impresión de que la muerte había ocurrido durante un supuesto enfrentamiento armado.

El caso generó reacciones tanto en Filipinas como en España, profundizando el seguimiento sobre la actuación policial en la isla de Siargao, donde Diego Bello residía y desarrollaba actividad empresarial antes de su fallecimiento en enero de 2020. Según reportó Europa Press, el seis de enero se cumplirán seis años del crimen, que ha estado bajo atención pública y mediática desde sus inicios.

En junio de 2025, el tribunal filipino encargado del caso resolvió rechazar la petición de libertad bajo fianza presentada por los tres policías imputados, medida que refuerza la gravedad de los cargos y la solidez de los indicios presentados por el Ministerio Público de Filipinas. La negativa del tribunal a conceder la fianza se basó, entre otros factores, en la existencia de evidencias suficientes para imputar a los acusados por los delitos investigados, según documentos citados por Europa Press.

El proceso judicial incluyó la revisión de informes forenses y la valoración de testimonios que apuntan a que la muerte de Bello se produjo sin que existiera intercambio de disparos, contradiciendo la primera versión de los hechos defendida por los policías. Investigaciones oficiales identificaron una discrepancia significativa entre las declaraciones de los agentes y los datos científicos recabados tras el operativo. Europa Press explicó que este contraste fue determinante a la hora de formular las acusaciones por suplantación de pruebas.

El desarrollo de la causa se ha visto caracterizado por múltiples diligencias, comparecencias de testigos y revisiones periciales orientadas a clarificar las circunstancias de la muerte del empresario coruñés. Durante este proceso, la familia de la víctima mantuvo la exigencia de que se esclarecieran por completo los hechos y se depuraran las responsabilidades correspondientes. Como detalló Europa Press, la comparecencia de los padres en el tribunal filipino constituye un nuevo avance en la búsqueda de justicia y representa un momento relevante dentro de la vista oral.

El caso de Diego Bello ha impulsado el debate en torno a la integridad de las actuaciones policiales en operativos de carácter antinarcóticos en Filipinas. Según la cronología de los hechos y lo informado por Europa Press, la muerte del joven español ocurrió en el contexto de una operación en la isla de Siargao durante el enero de 2020. Los informes judiciales y forenses presentados ante el tribunal contradicen la versión policial que sostenía la existencia de un tiroteo previo.

La audiencia del 16 de enero permitirá que la familia Bello exponga directamente ante el tribunal sus testimonios sobre el impacto del caso y sus exigencias en cuanto a la investigación y el enjuiciamiento de los policías encausados. Europa Press destacó que el proceso judicial ha contado con seguimiento internacional y que sus resoluciones influyen tanto en la percepción pública sobre las prácticas policiales en Filipinas como en las relaciones bilaterales con España.