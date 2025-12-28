Espana agencias

Elma Saiz: "Este gobierno es el garante de los derechos que Vox quiere dañar"

Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, defiende la labor del gabinete ante críticas por políticas de Vox y destaca el compromiso con la protección social, la alianza con Sumar y la viabilidad del sistema de pensiones pese a las advertencias internacionales

La ministra de Inclusión y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el sistema público de pensiones en España mantiene su sostenibilidad y que el Ejecutivo se somete a las evaluaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para demostrar su viabilidad. Así lo manifestó en una entrevista publicada por La Vanguardia y recogida por Europa Press, en la que recalcó que no se prevén reformas como la ampliación a 35 años del periodo de cómputo laboral para calcular la pensión, una medida recomendada recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Saiz subrayó que el gobierno español considera que las reformas que se están implementando ya responden a las necesidades actuales del sistema.

Según detalló La Vanguardia, Saiz aclaró que el análisis realizado por la OCDE sobre los sistemas de previsión social no es equiparable al examen específico desarrollado por la Airef ni a los compromisos asumidos con la Comisión Europea. La ministra comentó que la OCDE, además de proponer medidas de ajuste, también ha valorado de forma positiva varios aspectos del marco de previsión social vigente en España. Indicó que la agenda de reformas del gobierno avanza en la dirección que considera acertada y no contempla modificaciones adicionales en la línea sugerida por la OCDE.

Elma Saiz abordó en la misma entrevista el contexto político actual, en especial el auge de Vox y la disminución del apoyo al PSOE en Extremadura. A este respecto, sostuvo que los ciudadanos de comunidades autónomas en las que existen acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox todavía no registran plenamente las consecuencias de las políticas que, según sus palabras, suponen una "involución y recortes".“Este gobierno es el garante de los derechos que Vox quiere dañar”, afirmó Saiz, citada por Europa Press. Añadió que la acción del Ejecutivo central actúa como un freno a determinadas medidas impulsadas por esos pactos autonómicos.

En relación con situaciones concretas, la ministra se refirió al reciente desalojo en Badalona (Barcelona), donde varias personas pasaron a vivir en la calle en pleno mes de diciembre. Saiz criticó la actuación del ayuntamiento local, administrado por el PP, que posee competencias para ofrecer alternativas a los afectados. “Para cualquier persona con un mínimo de humanidad, esto es racista, inhumano y una barbaridad. ¿Dónde está Feijóo el moderado?”, cuestionó en declaraciones recogidas por el medio.

El mantenimiento de la alianza entre PSOE y Sumar también formó parte del análisis de Saiz en La Vanguardia. Aseguró que la coalición se encuentra plenamente garantizada pese a la existencia de desencuentros puntuales entre ambas formaciones, que considera normales en un gobierno de coalición. Señaló que el objetivo común sigue siendo la mejora de las condiciones de vida de la población, independientemente de las diferencias surgidas a lo largo del trabajo conjunto.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, Saiz reconoció que la aparición de casos en la esfera pública configura una fuente de desafección hacia las instituciones. Según reportó Europa Press, la ministra destacó que esta problemática afecta no solo al PSOE, sino también al PP, y expresó su satisfacción por estar en un partido que, en sus palabras, actúa con rapidez ante cualquier indicio de corruptelas. Insistió en la necesidad de reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y apostó por continuar el esfuerzo en ese sentido.

Preguntada por el retraso en la actualización de las cuotas de autónomos para el inicio del nuevo año, Saiz aclaró que el ejercicio de 2026 se mantiene por delante para abordar el debate y encontrar un consenso válido. Según consignó Europa Press, reiteró su implicación personal para lograr un acuerdo que reciba el respaldo del Congreso de los Diputados.

Durante la entrevista, la ministra insistió en que las medidas actuales en materia de pensiones son suficientes y que el gobierno no planea modificar la legislación siguiendo los términos propuestos internacionalmente. Señaló que los informes realizados por la Airef ofrecen garantías adicionales sobre la fortaleza del sistema español y explicó que el Ejecutivo mantiene un diálogo constante con los órganos comunitarios y nacionales encargados de supervisar la sostenibilidad del modelo.

Elma Saiz cerró su intervención reiterando el compromiso del gabinete con la protección social y la defensa de los derechos ciudadanos, describiendo al actual gobierno como "garante" frente a posibles recortes originados por fuerzas políticas situadas más a la derecha del espectro parlamentario. Las declaraciones realizadas en el marco de la entrevista fueron replicadas ampliamente en medios nacionales, destacando el posicionamiento del Ejecutivo ante los desafíos y críticas recibidas en el actual panorama político.

