El Ayuntamiento de Martos (Jaén) cesa al concejal del PSOE Manuel Cortés por un vídeo entonando cánticos machistas

Tras la difusión de un video con consignas sexistas atribuidas a Manuel Cortés, el consistorio de Martos retiró sus funciones mientras que el Partido Socialista y otras voces políticas locales exigen su renuncia y condenan la conducta

El Partido Socialista en Jaén ha recurrido a la aplicación del artículo 90 de sus Estatutos Federales para solicitar la suspensión cautelar de militancia a Manuel Cortés a raíz de un video que lo muestra entonando cánticos considerados sexistas, según detalló Europa Press. Esta medida, junto con la apertura de un expediente disciplinario, se suma a la petición del partido para que Cortés ponga su acta de concejal a disposición de la organización.

La decisión de apartar de sus funciones a Manuel Cortés fue adoptada por el alcalde de Martos, Emilio Torres, quien comunicó el cese del concejal socialista este domingo, tras la difusión de las imágenes. Según informó Europa Press a partir de un comunicado emitido por el consistorio marteño, el alcalde señaló ante la ciudadanía que la conducta del edil "no representa ni comparte los valores de esta institución ni del equipo de Gobierno". La nota oficial del Ayuntamiento expresa el "profundo rechazo" a actitudes de esta naturaleza, e indica que Cortés debe proceder a la retirada de sus delegaciones y competencias, además de presentar su acta.

El PSOE provincial se ha manifestado en términos contundentes acerca de la naturaleza de los comportamientos registrados en el video. Según consignó Europa Press a partir del comunicado socialista, la formación tacha las actitudes de "inadmisibles y repugnantes", argumentando que resultan incompatibles con los principios del feminismo y la igualdad que inspira al partido. De acuerdo con el comunicado oficial del PSOE, la condena es “rotunda, vengan de donde vengan”, y la toma de medidas disciplinarias corresponde a la voluntad de “depurar las responsabilidades que sean oportunas”.

El comunicado pone de relieve que la decisión se apoya en el artículo 83 de los Estatutos Federales del PSOE para iniciar el expediente contra el edil, enfatizando que la respuesta se enmarca en el rechazo absoluto a manifestaciones machistas o que vulneren la dignidad de las personas.

En el ámbito político local, el presidente del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, utilizó su cuenta oficial de la red social ‘X’ para referirse al caso. Según recogió Europa Press, Domínguez expresó que frente a “una actitud ante la cual uno ni puede ni debe callar”, el concejal implicado debería dimitir de forma voluntaria, y, en caso de no hacerlo, debería ser expulsado por su propio partido. Domínguez añadió que en ausencia de estas acciones, el PSOE incurriría en responsabilidad al “auspiciar comportamientos tan vergonzosos”.

El hecho ha supuesto pronunciamientos institucionales y políticos en Martos y Jaén, reflejando una rápida reacción tanto del ámbito municipal como del partido, quienes han puesto en marcha distintos procesos internos y externos de control y sanción. Desde el consistorio, el alcalde Torres reafirmó, según el comunicado citado por Europa Press, el compromiso del equipo de gobierno con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas afectadas, reiterando la condena de manifestaciones que atenten contra estos valores.

El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de representantes públicos frente a expresiones consideradas discriminatorias o vejatorias. Las reacciones partidarias y declaraciones públicas subrayan la disposición de las organizaciones políticas a no permitir que este tipo de actos permanezcan sin consecuencias institucionales o disciplinarias.

El escenario abierto incluye tanto la retirada efectiva de funciones de Manuel Cortés en el Ayuntamiento de Martos como el inicio de un procedimiento interno de alcance disciplinario en el seno del PSOE, junto a la suspensión cautelar de sus derechos de militante. Las peticiones para que el concejal entregue su acta también son explícitas en la comunicación de la formación socialista provincial, como publicó Europa Press.

Las respuestas tanto desde el gobierno local como de otras formaciones apuntan al mantenimiento de la imagen institucional y de los principios de convivencia que marcan la agenda política y social en la localidad, en reacción al incidente atribuido al concejal socialista.

