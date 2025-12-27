Pilar Alegría critica la "falta de implicación y recursos" del Gobierno de Azcón con la enseñanza pública

En su visita al IES Domingo Miral de Jaca, Pilar Alegría, secretaria general del PSOE aragonés, recogió de primera mano las demandas de la comunidad educativa que solicita intervenciones urgentes para remediar graves problemas de humedad y aislamiento en las instalaciones del centro. Tras escuchar las preocupaciones planteadas por profesores y familias, exigió al Gobierno de Aragón una respuesta inmediata ante lo que calificó como deficiencias estructurales, y reclamó mayor financiación pública destinada a garantizar tanto los derechos como la calidad en la formación de los alumnos. Según informó el medio, la líder socialista instó al Ejecutivo de Azcón a afrontar estas necesidades sin más dilación.

El encuentro se desarrolló el sábado por la tarde, momento en el que representantes del profesorado y de las familias del IES trasladaron a Alegría la situación que atraviesa el centro, uno de los principales institutos públicos de la localidad oscense. De acuerdo con la información publicada, la comunidad educativa explicó que resulta apremiante la adecuación de los espacios del instituto para resolver deficiencias relacionadas con infraestructura, además de otros problemas acumulados, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y adecuado para el aprendizaje de los estudiantes tanto de Secundaria como de Bachillerato.

Durante su intervención, Pilar Alegría criticó explícitamente la actuación del Ejecutivo autonómico liderado por Azcón en materia de educación pública. Según declaró la dirigente socialista, "falta implicación y recursos" por parte del actual Gobierno regional para atender las necesidades reales de la enseñanza pública en Aragón. Estas declaraciones se produjeron en un contexto de reiteradas demandas de la comunidad educativa, que requiere no solo reparaciones en el centro de Jaca, sino también una apuesta reforzada por la educación pública en el conjunto de la comunidad autónoma.

Alegría defendió ante la audiencia lo que denominó "un modelo de derechos" sustentado en el acceso a una educación pública y de calidad. Contrastó este enfoque con lo que describió como "el modelo de las dos derechas de privatización y recortes", en referencia a las políticas educativas implementadas por los gobiernos conservadores. La secretaria general del PSOE aragonés expresó su compromiso de responder, desde la presidencia de Aragón —a la que aspira—, a las necesidades expresadas por las comunidades educativas de los centros públicos, con prioridad para actuaciones que permitan la mejora del sistema educativo público.

Conforme a lo detallado por el medio, la visita de Alegría sirvió para visibilizar la situación que viven centros como el IES Domingo Miral, donde se han identificado carencias que afectan directamente a las condiciones de estudio y bienestar de los jóvenes. Las demandas planteadas incluyen tanto intervenciones puntuales sobre problemas físicos de las instalaciones como la necesidad de incrementar la inversión para evitar situaciones similares en otros centros de la región.

Finalmente, la líder socialista aragonesa remarcó su intención de mantener el diálogo con las comunidades educativas y de impulsar propuestas centradas en garantizar el acceso universal y la calidad de la educación pública, subrayando la importancia de escuchar a profesores y familias como parte fundamental en la definición de políticas educativas. En múltiples declaraciones recogidas durante la jornada, Alegría insistió en que la intervención temprana y suficiente de la administración resulta esencial para evitar que los problemas estructurales comprometan los derechos de los alumnos y la calidad de la formación en el sistema público de Aragón.