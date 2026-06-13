Un fallecido y cinco heridos en colisión entre turismo y furgoneta en Zurbarán (Badajoz)

Mérida, 13 jun (EFE).- Un hombre ha fallecido y otros cinco varones han resultado heridos, uno de ellos grave, en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la BA-162, de las localidades pacenses de Zurbarán a Valdivia, a 300 metros del primer municipio, según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El siniestro ha ocurrido en torno a las 06:30 horas de este sábado con el fatal desenlace de un fallecido, del que no se facilita de momento la edad.

PUBLICIDAD

Además, un hombre ha resultado herido grave politraumatizado, mismas lesiones que presenta un joven en 23 años, en este caso menos grave.

Para prestar asistencia en el accidente se han movilizado una ambulancia medicalizada, una dotación del Punto de Atención Continuada de Villanueva de la Serena, una unidad de Soporte Vital Básico y una ambulancia convencional.

PUBLICIDAD

También se han trasladado hasta el lugar patrullas de la Guardia Civil y dotaciones de bomberos del CPEI del parque de Don Benito-Villanueva. EFE