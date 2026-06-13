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José Antonio Marina: "Estamos educando personalidades dóciles y manipulables"

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Magdalena Tsanis

Madrid, 13 jun (EFE).- El filósofo y pedagogo José Antonio Marina, uno de los más leídos y populares en España por su enfoque divulgativo, ha publicado un nuevo ensayo, 'La vacuna contra las adicciones' (Ariel), en el que propone "una cartilla de vacunación mental" para prevenir las adicciones.

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"Vivimos en una sociedad que fomenta las adicciones" y "estamos educando personalidades dóciles y fácilmente manipulables", ha alertado el escritor toledano, de 86 años, ganador del Premio Nacional de Ensayo, el Premio Anagrama de Ensayo o el Premio Giner de los Ríos de Innovación Educativa, entre otros.

En una entrevista con EFE, Marina parte de una aclaración: cuando las adicciones están consolidadas, son un problema médico; su propuesta es de carácter preventivo y pensada especialmente para los más jóvenes, la etapa "más vulnerable" a cualquier tipo de adicción, sobre todo en estos tiempos de redes sociales.

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"Las redes sociales son fantásticas y utilísimas, pero producen unos efectos que no hemos sabido calcular", ha señalado el autor, refiriéndose a tres de sus características: el 'like' -"ahora se mata por un 'like'", dice-, la cámara frontal y el 'scroll' infinito, diseñado específicamente para ser adictivo.

Las redes, ha subrayado, son muy potentes, divertidas y atractivas y ni siquiera él mismo es inmune a ellas. "El otro día estaba buscando un documental sobre la construcción de un aeropuerto en Tokio; lo encontré, pero una hora después estaba viendo un documental sobre cómo un gato se comía una boa", ha confesado.

Marina considera que se ha fomentado en exceso el hedonismo y el pensamiento débil y aboga por recuperar facultades como la voluntad, la memoria y, sobre todo, fomentar desde la infancia la capacidad de resolución de problemas y la atención.

"En el momento en que no capacitamos a las personas para enfrentarse a los problemas, en el momento en que les decimos 'la felicidad tiene que ser fácil y yo te la voy a dar', pues al final la felicidad más fácil es la que producen las sustancias químicas", ha apuntado.

"Estamos educando unas generaciones que soportan mal la frustración, soportan mal el esfuerzo", insiste, "que tienen mucha información pero no entienden nada y por tanto son muy vulnerables porque se les va engañar con muchísima facilidad".

En ese sentido ha resaltado que ahora "todos los mensajes políticos son sumamente emocionales", y que no se utilizan argumentos porque "al político no le interesa tener una ciudadanía crítica, que mida las cosas, que pida cuentas, sino una ciudadanía crédula y emocional".

Sobre el proyecto de ley para restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, Marina dice que es una buena medida pero difícil de aplicar y cree que muchos padres se van a oponer por considerarlo una injerencia del Estado en una mal entendida idea de libertad.

La creencia de que nacemos libres es, a su juicio, "otro virus" que está atacando a nuestro sistema inmunológico mental. "Todos los niños, evidentemente, nacen dependientes y para ir creando los mecanismos psicológicos de la libertad, tienen que aprenderlos".

"La atención voluntaria es el centro de la libertad", recalca y por ello, en este mundo tecnológico, se ha convertido en "la mercancía por excelencia".

Más allá de la regulación, Marina considera un "paso de gigante" la reciente sentencia de un jurado en Los Ángeles (Estados Unidos) condenando a Google —propietaria de YouTube— y a Meta —matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp— a pagar seis millones de dólares a una joven por haberle generado adicción a las redes sociales desde su infancia. EFE

(Recursos de archivo en efeservicios.com, códigos 8891210, 5453940, 13729647 y otros)

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