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La vivienda en Madrid, Cataluña, las islas o País Vasco bate el récord de la burbuja

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Madrid, 13 jun (EFE).- El precio de la vivienda batió su récord histórico en el primer trimestre del año en Andalucía; Baleares; Canarias; Cataluña; Comunidad Valenciana; Galicia; Navarra; País Vasco; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la 'burbuja' inmobiliaria en Aragón; Asturias; Cantabria; Castilla y León; Castilla-La Mancha; Murcia; La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros, según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995.

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En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord si no que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4 % superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo.

La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13 % más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004.

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El 'top 3' lo cierra País Vasco, que supera los máximos del 'boom' con 3.036 euros/m2, el 12 % más. Con este precio, la vivienda vuelve a batir los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008.

La siguiente comunidad más cara fue Cataluña con 2.749 euros/m2, el valor más alto de toda la serie histórica. Este importe arroja una subida interanual del 12 %.

Andalucía también registró entre enero y marzo valores récord con 2.316 euros, el 14 % más que un año antes. Canarias, por su parte, marcó máximos con 2.234 euros/m2, y encadenó tres trimestres por encima de los 2.000 euros. Frente a un año antes la subida registrada en el archipiélago superó el 13,6 %.

Completan la clasificación de valores máximos por encima de los 2.000 euros/m2 Ceuta y Melilla, con 2.162 euros, el 10 % más que un año antes. Desde mediados de 2025 este importe se mantiene por encima de 2.000 euros.

La Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra también superaron los valores de la burbuja al alcanzar los 1.898 euros, 1.627 y 1.934 euros/m2, respectivamente. El precio en estas tres comunidades creció un 17,2 %, un 13,3 % y un 12,5 % con respecto al mismo trimestre de 2025.

Aunque no batió récord histórico este primer trimestre, el precio en el resto de comunidades españolas subió entre enero y marzo a doble dígito.

En Cantabria se encareció un 17,4 % y superó los 2.081 euros/m2, el valor más alto desde mediados de 2007. En Asturias subió un 15,4 %, hasta los 1.752 euros, máximos desde finales de 2008 y en Aragón el aumento fue del 15,6 %, hasta los 1.728 euros. En La Rioja se elevó un 10,5 %, hasta los 1.440 euros; en Murcia alcanzó los 1.330 euros, el 13,4 % más; en Castilla y León la subida fue del 13 % hasta los 1.290 euros, mientras que en Castilla-La Mancha se encareció otro 13 %, hasta los 1.172 euros.

Solo en Extremadura el metro cuadrado vale menos de 1.000 euros (970,5 euros) y su récord lo marcó en 2008 con 1.027 euros. La falta de vivienda para atender la demanda sigue presionando al alza los precios, agravando los problemas de acceso de jóvenes y aquellos con menores recursos. EFE

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