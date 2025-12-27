Espana agencias

Lasobras (CHA) señala el "fracaso político" de Azcón por llevar a Aragón a un "callejón sin salida"

Isabel Lasobras, dirigente de Chunta Aragonesista, responsabiliza al Ejecutivo regional de "incumplimientos y bloqueo institucional", critica falta de acuerdos, ausencia de presupuestos y denuncia medidas que, según afirma, han incrementado la desigualdad social en Aragón

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, centró recientemente sus críticas en la falta de avance legislativo durante los dos últimos años en Aragón, señalando que solo se han aprobado 12 leyes en ese periodo, de las cuales siete fueron propuestas directamente por el propio Ejecutivo autonómico. Según informó Europa Press, Lasobras consideró que este bajo número de normas refleja un balance insuficiente y representa una etapa perdida para la comunidad autónoma, caracterizada —en sus palabras— por la ausencia de acuerdos, la falta de presupuestos y el bloqueo institucional.

De acuerdo con Europa Press, Lasobras presentó el balance anual de su formación política y advirtió que los incumplimientos y la parálisis legislativa han sido la nota dominante desde que Jorge Azcón asumió la presidencia del Gobierno de Aragón. La situación se ha agravado con el reciente anuncio del adelanto electoral, previsto para el 8 de febrero de 2026, hecho que la dirigente aragonesista interpreta como la confirmación del fracaso del Ejecutivo. Este adelanto, recordó Lasobras, llega pocos meses después de que el propio Azcón descartara tal posibilidad ante las Cortes de Aragón.

Chunta Aragonesista, según detalló Europa Press, considera que el Ejecutivo no ha sido capaz de negociar ni pactar y acusa al Gobierno de no escuchar a las distintas fuerzas políticas. Lasobras sostuvo que el bloqueo no provino de la oposición, sino de la propia incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos y cumplir compromisos. Sostuvo que el plan normativo anunciado al inicio del mandato quedó en nada, ya que iniciativas consideradas clave, como la ley de vivienda o el estatuto de la mujer rural, ni siquiera se debatieron en sede parlamentaria. Mientras tanto, Aragón sigue sin presupuestos aprobados para 2025 y sin garantías claras para el ejercicio siguiente.

Según lo recogido por Europa Press, Lasobras lamentó que la ausencia de cuentas impide ejecutar una política pública adecuada y acusó al Gobierno de Azcón de gobernar mediante anuncios sin concreción ni respaldo presupuestario. En sus declaraciones, Ortiz expresó: "Un PowerPoint no sustituye a unos presupuestos ni a una política seria", cuestionando así la gestión del Ejecutivo regional. Además, resaltó lo que considera contradicciones del Partido Popular en su relación con Vox, aludiendo a la "utilización interesada" de argumentos legales para justificar la aprobación de presupuestos. Según Lasobras, "Lo que era ilegal en Aragón resultaba perfectamente válido en otros lugares gobernados por el PP", manifestando así una supuesta incoherencia en la aplicación de criterios legales.

Europa Press reportó que, para CHA, el mandato al frente de Ejecutivo aragonés ha estado marcado también por un retroceso en materia de servicios públicos, acusando al Gobierno de promover la privatización de sectores esenciales y de impulsar grandes proyectos sin diálogo social, mientras se incrementan las cifras de desigualdad y pobreza en la comunidad autónoma. Lasobras consideró que las medidas adoptadas han beneficiado, especialmente, a quienes cuentan con más recursos, mientras que se ahonda la brecha social y territorial.

En ese contexto, la formación aragonesista sostiene que la sociedad civil ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo hacia estas políticas, organizando movilizaciones en defensa de la sanidad y la educación públicas, así como en protección de los valores medioambientales del territorio. Según publicó Europa Press, Lasobras criticó la respuesta del Ejecutivo, a la que calificó como insuficiente, centrada en anuncios y proyectos de gran escala sin atender las necesidades sociales urgentes ni responder efectivamente a los problemas de pobreza.

Entre los acontecimientos más recientes, CHA sumó a sus críticas la reacción ante la resolución de la Junta Electoral que concluyó que el Partido Popular de Aragón incurrió en una infracción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al difundir anuncios institucionales en plena precampaña. Lasobras denunció que en lugar de admitir el error, el Gobierno respondió con "soberbia y prepotencia", confundiendo gestión con propaganda y faltando el respeto a las normas democráticas, según reportó Europa Press. Dicha actitud se une, a juicio de CHA, a la serie de incumplimientos y bloqueos que han marcado la legislatura.

Finalmente, Europa Press recogió las declaraciones de Lasobras sobre la importancia de las próximas elecciones, instando a que constituyan una oportunidad para dejar atrás la política actual del Partido Popular en Aragón y abrir una nueva etapa basada en el diálogo, la justicia social y la atención real a las demandas de la población y el territorio.

