Martes, 16 de junio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

- FRANCIA-SENEGAL. Nueva York. la selección de Francia debuta este martes en el Mundial 2026 y lo hace frente a la de Senegal en un duelo del Grupo I marcado por el recuerdo de una de las mayores sorpresas de la historia reciente de los Mundiales: la victoria por 1-0 de los Leones de Teranga' sobre los entonces campeones del mundo en el partido inaugural de la cita de Corea del Sur y Japón de 2002. Por Jesús Centeno.

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- ARGENTINA-ARGELIA. Kansas City. La campeona del mundo, Argentina, comienza este martes en Kansas City la defensa del título. Se enfrenta a Argelia con dudas sobre el estado físico del plantel, que puede condicionar su esquema táctico, pero la certeza de competir con un bloque que mantiene el espíritu de Qatar 2022. Por Santiago Carbone.

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- IRAK-NORUEGA. Redacción deportes. Erling Haaland, el temido '9' del Manchester City, debuta este martes en una Copa del Mundo en el Irak-Noruega, un duelo en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, que marca el regreso de estos dos países al escenario mundialista por primera vez desde 1986 y 1998, respectivamente. Por Alvert Traver.

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- AUSTRIA-JORDANIA. Redacción deportes. La selección de Austria, que no juega una fase final mundialista desde Francia 1998, se estrena en el Mundial 2026 obligada a no pinchar en el San Francisco Bay Arena Stadium ante la de Jordania, una de las debutantes. Por Javier Villanueva.

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. Previas del Ghana-Panamá, Inglaterra-Croacia, Portugal-RD Congo (INFOGRAFÍA) y Uzbekistán-Colombia y actualidad del resto de selecciones.

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- Chattanooga (EE.UU.). Al día siguiente del decepcionante empate sin goles en su debut mundialista frente a Cabo Verde, la selección española regresa a su cuartel de Chattanooga para preparar su siguiente partido, el domingo frente a Arabia Saudí . Por Óscar Maya

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- Amán. Hajj Ibrahim, de 72 años, lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania), pero en este Mundial su primer equipo será otro: el de su país, que mañana disputará el primer partido de su historia en la competición. Por Hayat al Dbeas

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- Amán. Los aficionados jordanos se preparan para vivir el debut de su selección de fútbol en un Mundial, un encuentro contra el conjunto austriaco que será seguido con atención en todo el mundo árabe.

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- Pekín. El árbitro Ma Ning, la única representación de China en el Mundial y apodado "maestro de las tarjetas", acapara las conversaciones en las redes sociales del país asiático, cuyos aficionados "sufren" además viendo el buen arranque de como Corea del Sur y Japón, mientras las suya volvió a quedarse fuera pese a la ampliación del torneo.

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- Ciudad de México. En medio del Mundial 2026, un grupo de futbolistas amputados entrena bajo un puente de la Ciudad de México, lejos de los reflectores de la fiesta mundialista, mientras busca apoyo para conformar la primera selección mexicana de esta disciplina adaptada.

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AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Madrid. El MADRING, el circuito de la capital que entre el 11 y el 13 de septiembre acogerá el Gran Premio de España de Fórmula Uno, se presenta oficialmente este martes en un acto en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), integrada en el trazado semiurbano. Informaciòn de Adrián R. Huber.

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FÚTBOL SALA PRIMERA FINAL

Barcelona. Barça y El Pozo Murcia Costa Cálida, verdugos en semifinales de Movistar Inter y de Illes Balears Palma, respectivamente, se enfrentan este martes en el Palau Blaugrana de la Ciudad Condal en el primer encuentro de la final de la liga de Primera División de fútbol sala.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Reunión de Ostrava (República Checa).

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AUTOMOVILISMO

- Presentación oficial del MADRING, el circuito que acogerá del 11 al 13 de septiembre el Gran Premio de España Fórmula Uno (10.30. Avenida del Partenón 5, Hall Puerta Sur. IFEMA). (FOTO) (VÍDEO)

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CICLISMO

- Previa de la Vuelta a Suiza, que se disputa de miércoles a domingo con la participación del esloveno Tadej Pogacar, que hará su último ensayo antes del Tour de Francia.

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Crónicas de los partidos Francia-Senegal, Irak-Noruega (00.00/22.00 GMT, en Boston), Argentina-Argelia (3.00/1.00 GMT, en Kansas), Austria-Jordania (6.00/4.00 GMT, en San Francisco)

. Previas de los partidos Ghana-Panamá, Inglaterra-Croacia, Portugal-RD Congo y Uzbekistán-Colombia

- Chattanooga (EE.UU.). Al día siguiente del decepcionante empate sin goles en su debut mundialista frente a Cabo Verde, la selección española regresa a su cuartel de Chattanooga para preparar su siguiente partido, el domingo frente a Arabia Saudí . Por Óscar Maya

- Amán. Entrevista con Hajj Ibrahim, de 72 años y que lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania). Por Hayat al Dbeas. (FOTO) (VÍDEO)

- Pekín. Crónica sobre el árbitro Ma Ning, la única representación de China en el Mundial y apodado "maestro de las tarjetas". (FOTO)

- Ciudad de México. Reportaje. En medio del Mundial 2026, un grupo de futbolistas amputados entrena bajo un puente de la Ciudad de México. (FOTO)

- El Leganés presenta a Rubén Albés como su nuevo entrenador (13.30. Instalación Deportiva Butarque).

- El Barcelona presenta por primera vez su identidad olfativa, creada con inteligencia artificial (18.30. Calle Roselló, 515. Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona).

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FÚTBOL SALA

- Primera División. Primer encuentro de la final entre el Barça y ElPozo Murcia. (21:00).

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HOCKEY HIERBA

- Pro League masculina. Bélgica-España (21:00, en Belfius, Bélgica)

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TENIS

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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