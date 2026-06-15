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Unai Simón: “Nos ha faltado finura, ha sido extraño”

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Atlanta (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Unai Simón, segundo capitán de la selección española, dijo que fue algo “extraño” lo que les pasó este lunes en cuanto a la falta de “finura” en ataque ante Cabo Verde, que sumó un punto (0-0) en su estreno mundialista.

“Es un partido que ha estado muy bien trabajado en nuestra faceta defensiva. Cabo Verde, ya veréis, propone mucho en faceta ofensiva en la salida de balón y les hemos contrarrestado muchos ataques suyos. Y nos ha faltado finura de cara al gol, pero conocemos a nuestros compañeros y lo que ha pasado es extraño. Nos faltó un gol que hubiese cambiado todo. Ellos han hecho un partido muy serio y hay que darles la enhorabuena”, señaló el guardameta en zona mixta.

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“Con Gavi hemos buscado que atacase por el interior para generar juego por dentro y dejarle la banda izquierda a Cucurella para buscar desborde. En la primera parte nos ha ido muy bien. No creo que sea porque hayan faltado unos o hayan estado otros. El planteamiento ha sido bueno, el plan del míster ha sido bueno y solo queda pensar en los partidos que quedan”, analizó.

“No nos ha faltado frescura. Ha sido un planteamiento sólido por parte de Cabo Verde, pero si hubiésemos marcado gol al principio hubiese sido diferente. El vestuario está bien, es un empate con el que nadie cuenta porque eres España y tienes que ganar a Cabo Verde por juego y jugadores, pero el fútbol es así y tenemos que seguir trabajando, insistiendo y confiar en el plan del míster, que ha sido bueno”, consideró.

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Un empate que, aseguró, no les generará “ansiedad” de cara al segundo partido del Mundial contra Arabia Saudí, que disputarán con un punto.

“Somos profesionales y eso no va a pasar. Tenemos que borrar este partido y centrarnos en las cosas a mejorar, como la finura en el área y los desajustes en los últimos minutos, que podríamos haber perdido el punto en un córner. Hay que mejorar algunas cosas y centrarnos en ganar el partido de Arabia Saudí”, señaló.

Por otro lado, destacó el nivel de Cabo Verde durante el partido y sus opciones de hacer un buen papel en el Mundial.

“Cabo Verde es una selección que va a dar mucho que hablar en este Mundial. A ver cómo se desenvuelve el Mundial porque las previsiones casi nunca se pueden dar y hay que pensar en el partido de Arabia Saudí”, ponderó.

“No vamos a negar lo evidente. A todos nos hubiera gustado ganar el partido. En la cabeza de todos teníamos que haber ganado este partido, pero el fútbol es así a veces. De aquí hay que darle la enhorabuena a Cabo Verde por su planteamiento. Pero, aún viendo eso, el plan de partido ha sido bueno”, añadió. EFE

(VÍDEO)

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