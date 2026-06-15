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93-68. El Fenerbahce arrolla al Besiktas y recupera el empate en la serie

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Redacción Deportes, 15 jun (EFE).- El Fenerbahce venció con claridad al Besiktas (93-68) este lunes en el segundo partido de la serie final de la liga turca, disputada al mejor de cinco partidos, y que queda por el momento en empate 1-1.

Después del tropiezo en el primer duelo, en el que el Besiktas asaltó el Ülker Sports Arena de Estambul y robó el factor cancha al líder de la liga, los locales se repusieron en un partido que dominaron desde el inicio.

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Con una ventaja de 13 puntos al descanso, los campeones de Europa en 2025 gestionaron a la perfección la renta hasta el final, con los exteriores estadounidenses Wade Baldwin IV y Talen Horton-Tucker con 17 y 16 puntos cada uno, respectivamente.

El entrenador del Fenerbahce, el lituano Sarunas Jasikevicius, se marchó expulsado por doble técnica a pocos segundos de terminar el primer cuarto.

De esta forma, la serie queda 1-1 y ahora se desplazará al BJK Akatlar Arena para los dos siguientes. En el caso de que perdurase el empate, el quinto y definitivo regresaría a la casa del Fenerbahce. EFE

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