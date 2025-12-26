Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

Las autoridades rusas han decidido incrementar la carga fiscal para el año 2026 como una forma de sostener los gastos derivados de las operaciones militares en Ucrania y contrarrestar el deterioro de su economía, según informó la Agencia EFE. El análisis divulgado por EFE Economía señala que la industria y el mercado interno rusos enfrentan una presión creciente, con una influencia cada vez mayor de China en la actividad económica del país, mientras el Kremlin busca alternativas para financiar el conflicto armado y mantener la estabilidad financiera en un entorno complejo.

La presión sobre las cuentas públicas en Rusia sucede en un escenario donde el desembolso destinado al pago de pensiones en España ha alcanzado un máximo histórico durante este año. De acuerdo con datos de EFE, la Seguridad Social española desembolsó un total de 189.598 millones de euros para sufragar pensiones contributivas en 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 6,2 % respecto a los 178.500 millones de euros que se destinaron en 2024, y constituye el mayor registro de la serie histórica.

Dentro del sistema financiero español, la morosidad bancaria descendió al nivel más bajo registrado desde la crisis económica de 2008. Según publicó la Agencia EFE, la morosidad reportada en octubre alcanzó el 2,84 %, lo que significa una reducción respecto al 2,87 % anotado en septiembre. Esta evolución favorable se atribuye tanto a un aumento en el saldo total de créditos activos en el sistema como a la disminución de préstamos impagados, conforme a los datos emitidos por el Banco de España. Este indicador sugiere una mayor fortaleza del sector bancario en la coyuntura actual, con una gestión más eficiente del riesgo y menor exposición a impagos.

En el ámbito inmobiliario, los precios de la vivienda en España continúan bajo presión, de acuerdo con lo afirmado por Leire Iglesias, presidenta de la empresa pública Casa 47. Iglesias declaró, según recogió EFE, que las iniciativas desplegadas por esta entidad tardarán al menos cinco años en reflejar efectos significativos y generalizados sobre los niveles de precios del mercado residencial. La expectativa es que el impacto positivo de estas medidas, orientadas a aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles y estabilizar el sector, se haga notar progresivamente en el mediano plazo.

Por otra parte, los mercados de metales preciosos han experimentado nuevos máximos históricos, según reportó detalladamente EFE Economía. El oro superó la barrera de los 4.529 dólares por onza y la plata los 75 dólares, cifras que rebasan los récords alcanzados en jornadas previas y se producen en una sesión donde los mercados europeos permanecen cerrados debido a la festividad de San Esteban. Este incremento refleja la preferencia de los inversores por activos considerados refugio ante la incertidumbre global y la volatilidad de otros instrumentos financieros.

Durante este año se vivió también uno de los episodios económicos más relevantes en el sector bancario español: el intento de absorción del Banco Sabadell por parte de BBVA. Tal como consignó la Agencia EFE, esta operación tenía como objetivo la creación de un conglomerado financiero más sólido y diversificado, pero terminó sin éxito debido a la oposición de los accionistas del Sabadell. El rechazo a la oferta pública de adquisición puso de manifiesto las dificultades inherentes a los procesos de concentración bancaria, aun en un contexto marcado por la búsqueda de mayor competitividad y rentabilidad.

En el plano internacional, la bolsa de Wall Street finalizó una semana caracterizada por su menor actividad a causa de los días festivos de Navidad, mientras los primeros datos de Producto Interno Bruto tras el cierre parcial de la Administración Federal comenzaron a conocerse. EFE detalló que, pese a la disminución de operaciones, los valores tecnológicos lideraron las subidas, lo que evidencia un interés persistente en este sector, marcado por la capacidad de innovación y crecimiento de las principales firmas estadounidenses.

La recopilación de estos acontecimientos económicos, tal como expuso la Agencia EFE, refleja las tendencias en las principales variables financieras y sociales tanto en España como en el ámbito internacional. El seguimiento de pagos de pensiones, indicadores bancarios, mercado inmobiliario, materias primas, movimientos de grandes bancos y políticas fiscales en contexto bélico destaca la interconexión entre políticas nacionales, efectos sociales y el entorno financiero global de cara al cierre de 2025.