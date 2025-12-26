Espana agencias

El Gobierno argentino busca en el Senado la aprobación del Presupuesto 2026

Con la expectativa de una votación reñida, el oficialismo confía en conseguir el respaldo de bloques dialoguistas a pesar de trabas puntuales, mientras la Cámara Alta discute cambios claves propuestos para áreas como educación y ciencia

Guardar

El debate en el Senado argentino respecto al Presupuesto 2026 se desarrolla tras el reciente cambio en la composición de la Cámara Alta, configurado a partir de los resultados de las elecciones legislativas de octubre. Según EFECOM, el oficialismo liderado por el presidente Javier Milei cuenta con 21 senadores de La Libertad Avanza, y busca persuadir a bancadas dialoguistas, como la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana (Pro) y partidos provinciales, para completar los votos que se requieren en la votación en general, pese a la presencia de reparos en torno a reducciones presupuestarias propuestas.

El proyecto de Presupuesto 2026, remitido por el Ejecutivo al Parlamento en septiembre, alcanzó previamente la aprobación de la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, aunque se registraron rechazos puntuales durante el análisis artículo por artículo. Entre los recortes objetados por algunos sectores figuran la eliminación de asignaciones superiores para personas con discapacidad y para universidades públicas. Según detalló EFECOM, esta situación generó divisiones y podría reproducirse en el Senado según avancen las discusiones sobre la iniciativa.

El texto presupuestario apunta a lograr para el año 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5 % y ubica la inflación anual prevista en 10,1 %. El senador Ezequiel Atauche, representante del oficialismo, introdujo el debate afirmando: “Las premisas para el Presupuesto 2026 son claras. Este Presupuesto se ha formulado con un escenario de estabilidad. Las estimaciones de la Oficina de Programación Económica dan un tipo de cambio de 1.423 pesos, una inflación del 10 % y un crecimiento económico del 5 %, una tasa increíble que es casi un milagro”, según consignó EFECOM.

Dentro de las proyecciones financieras del documento, se plantea para 2026 un superávit fiscal primario en el sector público nacional equivalente al 1,5 % del PIB, con un crecimiento en el gasto público del 20,6 % y un aumento en la recaudación estimada del 20,8 %. EFECOM reportó que la sesión en la Cámara Alta se abrió poco después del mediodía de este viernes, con la expectativa de una votación reñida y la atención puesta sobre posibles rechazos particulares durante la discusión artículo por artículo, como ocurrió en Diputados.

Otro de los focos de la discusión en el Senado gira en torno a la supresión de compromisos mínimos de inversión pública en ámbitos considerados sensibles como educación, ciencia y tecnología, así como la eliminación del Fondo Nacional de la Defensa. Estas propuestas han recibido cuestionamientos de la oposición y de algunos bloques dialoguistas, cuya posición resulta determinante para el resultado final de la votación.

Si el Senado introduce modificaciones al proyecto, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su reconsideración antes de la medianoche del próximo 30 de diciembre, fecha que marca la culminación del periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, de acuerdo con la información de EFECOM. Distintas fuerzas políticas exploran alternativas para negociar y consensuar algunos de los puntos más controvertidos antes de que finalice el plazo establecido.

El Legislativo argentino, al enfrentar el desafío de aprobar el Presupuesto antes del cierre del periodo extraordinario, evalúa los escenarios políticos y el margen de maniobra del oficialismo, que aunque minoritario, busca capitalizar acuerdos con sectores dispuestos al diálogo, en contraste con los rechazos activos de la oposición dura. De acuerdo con el reporte de EFECOM, el resultado de la votación en general, así como la suerte de los artículos observados, marcan el pulso de la relación de fuerzas en el Congreso durante la primera etapa de la presidencia de Javier Milei.

Temas Relacionados

Presupuesto 2026Gobierno argentinoJavier MileiSenadoBuenos AiresArgentinaEconomíaCámara de DiputadosLa Libertad AvanzaUnión Cívica RadicalEFE

Últimas Noticias

Putin abrirá la cartera de los rusos para financiar guerra al no salir las cuentas en 2025

La recesión impacta en toda la estructura productiva rusa, mientras el gobierno eleva tributos y elimina beneficios sociales para sostener el conflicto bélico, con sectores clave en crisis y las pymes alertando sobre un aumento de la economía sumergida

Infobae

CNMC no ve impacto en la competencia con la contratación entre sociedades del grupo Aena

La autoridad reguladora concluye que los acuerdos internos de la red aeroportuaria cumplen estándares legales y consagra que los servicios compartidos entre filiales siguen precios de referencia y actividad delimitada, evitando distorsiones para otros operadores del sector

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

El pago de pensiones marca un máximo histórico, la morosidad bancaria registra el nivel más bajo desde 2008, los metales preciosos baten récords y la presión inmobiliaria se mantiene, mientras Rusia anuncia incrementos fiscales para sostener su economía bélica

Infobae

El grupo chino Wingtech reafirma su determinación de recuperar el control de Nexperia

En medio de fuertes tensiones diplomáticas, directivos del conglomerado asiático anuncian defensas legales y nuevas negociaciones para restablecer su influencia sobre la filial tecnológica neerlandesa, tras el traspaso forzoso decretado por el gobierno de Países Bajos

Infobae

Los datos 5G aumentaron en Nochebuena y Navidad un 80 % en Telefónica y 59 % en Vodafone

El uso de la red móvil registró incrementos históricos en compañías como Telefónica y Vodafone durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre, con picos de actividad vinculados al intercambio de mensajes y llamadas navideñas según fuentes empresariales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional cita a

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

Los ganadores del ‘Gordo’ de

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Este es el nuevo país que usará el euro en 2026: cómo beneficiará su ingreso al resto de europeos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”