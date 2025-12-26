El Gobierno argentino busca en el Senado la aprobación del Presupuesto 2026

El debate en el Senado argentino respecto al Presupuesto 2026 se desarrolla tras el reciente cambio en la composición de la Cámara Alta, configurado a partir de los resultados de las elecciones legislativas de octubre. Según EFECOM, el oficialismo liderado por el presidente Javier Milei cuenta con 21 senadores de La Libertad Avanza, y busca persuadir a bancadas dialoguistas, como la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana (Pro) y partidos provinciales, para completar los votos que se requieren en la votación en general, pese a la presencia de reparos en torno a reducciones presupuestarias propuestas.

El proyecto de Presupuesto 2026, remitido por el Ejecutivo al Parlamento en septiembre, alcanzó previamente la aprobación de la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, aunque se registraron rechazos puntuales durante el análisis artículo por artículo. Entre los recortes objetados por algunos sectores figuran la eliminación de asignaciones superiores para personas con discapacidad y para universidades públicas. Según detalló EFECOM, esta situación generó divisiones y podría reproducirse en el Senado según avancen las discusiones sobre la iniciativa.

El texto presupuestario apunta a lograr para el año 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5 % y ubica la inflación anual prevista en 10,1 %. El senador Ezequiel Atauche, representante del oficialismo, introdujo el debate afirmando: “Las premisas para el Presupuesto 2026 son claras. Este Presupuesto se ha formulado con un escenario de estabilidad. Las estimaciones de la Oficina de Programación Económica dan un tipo de cambio de 1.423 pesos, una inflación del 10 % y un crecimiento económico del 5 %, una tasa increíble que es casi un milagro”, según consignó EFECOM.

Dentro de las proyecciones financieras del documento, se plantea para 2026 un superávit fiscal primario en el sector público nacional equivalente al 1,5 % del PIB, con un crecimiento en el gasto público del 20,6 % y un aumento en la recaudación estimada del 20,8 %. EFECOM reportó que la sesión en la Cámara Alta se abrió poco después del mediodía de este viernes, con la expectativa de una votación reñida y la atención puesta sobre posibles rechazos particulares durante la discusión artículo por artículo, como ocurrió en Diputados.

Otro de los focos de la discusión en el Senado gira en torno a la supresión de compromisos mínimos de inversión pública en ámbitos considerados sensibles como educación, ciencia y tecnología, así como la eliminación del Fondo Nacional de la Defensa. Estas propuestas han recibido cuestionamientos de la oposición y de algunos bloques dialoguistas, cuya posición resulta determinante para el resultado final de la votación.

Si el Senado introduce modificaciones al proyecto, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su reconsideración antes de la medianoche del próximo 30 de diciembre, fecha que marca la culminación del periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, de acuerdo con la información de EFECOM. Distintas fuerzas políticas exploran alternativas para negociar y consensuar algunos de los puntos más controvertidos antes de que finalice el plazo establecido.

El Legislativo argentino, al enfrentar el desafío de aprobar el Presupuesto antes del cierre del periodo extraordinario, evalúa los escenarios políticos y el margen de maniobra del oficialismo, que aunque minoritario, busca capitalizar acuerdos con sectores dispuestos al diálogo, en contraste con los rechazos activos de la oposición dura. De acuerdo con el reporte de EFECOM, el resultado de la votación en general, así como la suerte de los artículos observados, marcan el pulso de la relación de fuerzas en el Congreso durante la primera etapa de la presidencia de Javier Milei.