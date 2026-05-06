El Crystal Palace sondea a Marcelino

Londres, 6 may (EFE).- El Crystal Palace, equipo de la Premier League, ha sondeado a Marcelino García Toral para el puesto de entrenador de cara a la próxima temporada.

Los 'Eagles' terminarán este verano su relación contractual con Oliver Glasner, que decidió no renovar y comunicó su marcha a final de esta temporada. Esto ha obligado al club londinense a pensar en su sustituto y este ha realizado un primer sondeo con Marcelino, según pudo saber EFE.

PUBLICIDAD

Marcelino posee una vasta experiencia en los banquillos de España, donde ha dirigido, entre otros, a Sevilla, Valencia, Villarreal en dos ocasiones, y Athletic Club. Esta semana anunció su marcha del 'Submarino Amarillo' tras casi tres años en los que ha conseguido clasificar dos temporadas consecutivas al equipo a la Liga de Campeones.

Además de Marcelino, el Palace ha estado relacionado desde la anunciada marcha de Glasner con otros dos técnicos españoles, José Bordalás, que puede estar viviendo sus últimas semanas en el Getafe, y Andoni Iraola, que abandonará el Bournemouth a final de curso.

PUBLICIDAD

Glasner se irá del conjunto londinense después de ganar una FA Cup y una Community Shield la campaña pasada y después de que esté a un paso de clasificarse a la final de la Conference League. El Palace consiguió fuera de casa una ventaja de 1-3 contra el Shakhtar Donetsk que tratará de defender este jueves en Selhurst Park. Sería la primera final europea de la historia de este equipo del sur de Londres.

La Premier League se ha convertido en los últimos años en admiradora de los entrenadores españoles y por esta liga han pasado Pep Guardiola, Mikel Arteta, Unai Emery, Andoni Iraola, Julen Lopetegui, entre otros. EFE

PUBLICIDAD