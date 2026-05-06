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El Atlético mostró su malestar a la UEFA por el arbitraje ante el Arsenal

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Madrid, 6 may (EFE).- El Atlético de Madrid, según fuentes del club, mostró el mismo martes su malestar a los responsables de la UEFA en el estadio Emirates tras el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal e insistió en su comunicación este miércoles con el organismo europeo por el arbitraje de Daniel Siebert.

La entidad expresó a la UEFA la incredulidad por lo sucedido durante el partido disputado en Londres, con triunfo local por 1-0, al entender que hubo decisiones extrañas desde el punto de vista arbitral y, además, durante la retransmisión no se pudieron ver con claridad acciones decisivas.

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El club pone el foco en dos situaciones concretas: el supuesto fuera de juego señalado por el colegiado previo al empujón dentro del área en la primera parte de Riccardo Calafiori a Giuliano Simeone, que es considerado como penalti clarísimo por el Atlético, y la acción sancionada como falta de Marc Pubill, que no fue señalada en primera instancia y sí cuando Calafiori derribó inmediatamente después a Antoine Griezmann en el área.

Además, el Atlético también entiende que el tiempo añadido de cinco minutos fue escaso, con todas las pérdidas de tiempo que, según fuentes del club, se sucedieron y consideró que apenas se jugó minuto y medio del alargue.

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Al término del partido, los jugadores y el entrenador del Atlético, según fuentes de la entidad, recibieron la consigna de no justificar la derrota en la actuación de Siebert.

Al término del encuentro, Diego Simeone, el técnico del Atlético, fue preguntado en rueda de prensa sobre la actuación arbitral y el penalti sobre Antoine Griezmann.

“No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. Es muy evidente y todos entendíamos que había sido falta, como el árbitro dijo, de Marc sobre un jugador de ellos. Todos habíamos pensado que el árbitro había acertado en esa situación. No me voy a detener ahí, porque sería excusarnos y no tengo ganas de excusarme en nada”, explicó el entrenador del Atlético.

“Nada. No voy a hablar del árbitro, ha intentado hacerlo lo mejor posible. Él sabrá cómo ha arbitrado. No hay nada que decir”, expuso Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, nada más terminar del encuentro en la entrevista a pie de campo en ‘Movistar’.

El Atlético quedó eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones con una derrota por 1-0 en el partido de vuelta disputado este martes en el estadio Emirates de Londres, después del 1-1 del duelo de ida jugado una semana antes en el Metropolitano. EFE

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EFE

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