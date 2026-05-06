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La defensa de Ábalos dice que se le pone en la picota al afrontar más pena que un asesino

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Madrid, 6 may (EFE).- El abogado de José Luis Ábalos ha lamentado este miércoles en el Tribunal Supremo que a su defendido se le ha puesto en la picota al afrontar una petición de pena por parte de las acusaciones más elevada que las de un asesino o un violador.

Marino Turiel ha expuesto en la recta final del juicio a Ábalos, su exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama su informe final, en el que ha elevado a definitivas sus conclusiones y, por tanto, la solicitud de absolución de su defendido.

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Una vez más, el letrado ha denunciado la desigualdad de armas con la que está ejerciendo la defensa, al no poder disponer de los dispositivos electrónicos intervenidos en la investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Es una suerte dramática no tener esas evidencias", ha dicho el abogado antes de reiterar su denuncia por la vulneración del principio de inmunidad parlamentaria que supuso la investigación a Ábalos cuando era diputado en el Congreso.

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No tiene duda alguna de que el exministro fue en ese momento investigado: "Existen evidencias", ha recalcado para a renglón seguido calificar el proceso por el que está imputado su defendido de "carácter político".

Turiel ha hecho un relato de cómo empezó este proceso de investigación de una supuesta trama de pago de comisiones por los contratos de mascarillas en la pandemia, que alcanzó una dimensión pública, con gran parte de las evidencias que, en vez de estar en poder de la Policía Judicial, estaban en los medios de comunicación.

Se generaron noticias que, a su vez, abrieron nuevas investigaciones y dieron paso al "escándalo". "De ahí el embrollo de pedir penas que superan una violación y un asesinato. Están sobredimensionadas", ha recalcado.

Sobre los contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, vinculados a los pagos de comisiones y a Aldama, el abogado ha dejado claro que la compra "fue absolutamente perfecta", contaba con un estudio previo y estaba "encapsulada" dentro de la normativa vigente para situaciones de emergencia nacional. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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