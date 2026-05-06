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Los reyes y sus hijas recibirán al papa en el Palacio Real e irán a la misa de Cibeles

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Madrid, 6 may (EFE).- Los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibirán oficialmente a León XIV en el Palacio Real el sábado 6 de junio y asistirán a la misa que se celebrará al día siguiente en la plaza de Cibeles de Madrid, según ha informado este miércoles la Casa Real.

Con motivo de la visita del papa a España, el Palacio de la Zarzuela ha dado a conocer la participación de los miembros de la Familia Real en varios de los actos previstos en la agenda oficial dada a conocer por el Vaticano.

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El Vaticano ha publicado este miércoles el programa oficial de la visita a España que incluye como etapas Madrid, Barcelona, con ocasión del centenario de la muerte de Gaudí, y Gran Canaria y Tenerife, para poner el foco en la crisis migratoria cumpliendo en este último caso el deseo de su antecesor, Francisco.

Así, Felipe VI y la reina recibirán al papa a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas del sábado 6 de junio y, posteriormente, a las 11:30 horas, junto a sus hijas recibirán oficialmente a León XIV en el Palacio Real, donde se producirá la visita de cortesía del papa y el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.

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Será en esta tradicional recepción de los reyes en el Palacio Real donde el papa pronunciará su primer discurso a las autoridades y el cuerpo diplomático.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía asistirán a la misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles.

Ya el lunes 8 de junio, será la reina Sofía la que asista a la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena, que tendrá lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, a las 18:00 horas.

El miércoles, los reyes se trasladarán a Barcelona para asistir a la misa que se celebrará en la Basílica de la Sagrada Familia, mientras que el viernes 12 de junio, la reina Sofía se desplazará a Canarias para estar presente en la ceremonia de despedida del papa, prevista a las 14:30 horas en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. EFE

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EFE

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