Prisión para 23 detenidos del barco con 30 toneladas de cocaína, uno de los mayores alijos de la historia

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha enviado a prisión provisional a 23 personas relacionadas con el carguero interceptado cerca de Canarias el pasado fin de semana que transportaba más de 30 toneladas de cocaína, una de las mayores incautaciones de la historia de esta sustancia.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado ha tomado esta decisión después de que los arrestados pasaran a disposición judicial este mismo miércoles.

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Moreno les imputa la autoría de presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal, en una causa que, hasta el momento, sigue bajo secreto de sumario.

El barco, con bandera de las islas Comoras, en el sureste de África, fue interceptado en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cerca del Sáhara Occidental y conducido posteriormente a Las Palmas de Gran Canaria. Partió de Sierra Leona y tenía como destino Libia.

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Los investigadores indagan sobre la vinculación de este alijo con la Mocro Maffia, la poderosa organización criminal asentada en Países Bajos, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso. Por este motivo, la operación ha contado con la colaboración de las autoridades holandesas.

Estas fuentes han indicado que en el barco iban seis personas fuertemente armadas y que la cocaína viajaba oculta tras una pared metálica sellada para dificultar su localización.

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Sobre esta intervención, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelantó el pasado lunes que las primeras observaciones apuntaban a que se trataba de una de las aprehensiones de cocaína "más importantes" no solamente "a nivel nacional, sino a nivel internacional".