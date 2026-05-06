Espana agencias

Prisión para 23 detenidos del barco con 30 toneladas de cocaína, uno de los mayores alijos de la historia

Guardar
Google icon
Imagen RMU5HT7AFZC4FKDMGB4QEHIGTY

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha enviado a prisión provisional a 23 personas relacionadas con el carguero interceptado cerca de Canarias el pasado fin de semana que transportaba más de 30 toneladas de cocaína, una de las mayores incautaciones de la historia de esta sustancia.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado ha tomado esta decisión después de que los arrestados pasaran a disposición judicial este mismo miércoles.

PUBLICIDAD

Moreno les imputa la autoría de presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal, en una causa que, hasta el momento, sigue bajo secreto de sumario.

El barco, con bandera de las islas Comoras, en el sureste de África, fue interceptado en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cerca del Sáhara Occidental y conducido posteriormente a Las Palmas de Gran Canaria. Partió de Sierra Leona y tenía como destino Libia.

PUBLICIDAD

Los investigadores indagan sobre la vinculación de este alijo con la Mocro Maffia, la poderosa organización criminal asentada en Países Bajos, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso. Por este motivo, la operación ha contado con la colaboración de las autoridades holandesas.

Estas fuentes han indicado que en el barco iban seis personas fuertemente armadas y que la cocaína viajaba oculta tras una pared metálica sellada para dificultar su localización.

Sobre esta intervención, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelantó el pasado lunes que las primeras observaciones apuntaban a que se trataba de una de las aprehensiones de cocaína "más importantes" no solamente "a nivel nacional, sino a nivel internacional".

Google icon

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El municipio tinerfeño donde atracará el Hondius pide transparencia y garantías sanitarias

Infobae

Una misión de la Eurocámara dice que la polarización en España pone en riesgo la confianza pública en las instituciones

Una misión de la Eurocámara dice que la polarización en España pone en riesgo la confianza pública en las instituciones

El Ayuntamiento de Barcelona cederá gratis el Estadio Olímpico para la visita del papa

Infobae

Suben a 43 las denuncias por impago de la lotería premiada de un club de rugby de Bizkaia

Infobae

Albares ve la complejidad geopolítica como oportunidad para que la UE "crezca más fuerte"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

ECONOMÍA

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

Los agricultores registran pérdidas de 350 euros por hectárea en una campaña “ruinosa” de arroz y maíz por el sobrecoste de la guerra en Irán

70 ovejas asturianas van a la universidad: la Complutense acoge una experiencia de pastoreo urbano en el campus de Moncloa

DEPORTES

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones