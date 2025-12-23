El Consejo de Ministros prorroga otro año más la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una prórroga de la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en operaciones en el exterior, hasta el 31 de enero de 2026, con un esfuerzo similar al de este año en cuanto a personal y dotación económica.

España está presente en 15 países con casi 4.000 militares desplegados. Entre otros, hay soldados españoles en el flaco este de la OTAN, con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; en las misiones de policía aérea y defensa del espacio aéreo y en las agrupaciones navales permanentes de la Alianza.

Bajo bandera de la ONU, la misión más numerosa sigue siendo la de Líbano, con cerca de 700 militares, aunque su mandato concluirá en 2026. Y en el marco de la Unión Europea, las Fuerzas Armadas españolas son clave en la operación 'Atalanta' de lucha contra la piratería en el Índico, entre otras.

EL COMPROMISO CON LA PAZ

El Ministerio de Defensa ha destacado en un comunicado que las operaciones y misiones militares en el exterior constituyen "un instrumento esencial" para materializar el compromiso de España para lograr un entorno internacional de paz y estabilidad basado en un sistema multilateral más justo y más cohesionado en torno a los valores y principios que sustentan la legalidad internacional.

Asimismo, ha elogiado la labor de los militares desplegados, que son "un ejemplo de profesionalidad". "Su trabajo hace que España sea un socio fiable y un referente en el marco de la OTAN, la ONU y la UE, donde el liderazgo y las capacidades de las Fuerzas Armadas son un espejo en el que se miran otras naciones", ha añadido.