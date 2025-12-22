Espana agencias

Condenan a 21 años de prisión a un hombre golpear y agredir sexualmente en varias ocasiones a su pareja en Pontevedra

Guardar

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 21 años de prisión a un hombre por golpear y agredir sexualmente en varias ocasiones a su pareja en Pontevedra.

En concreto, se le pide esta pena por la comisión de dos delitos de agresión sexual, dos de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer y uno de coacciones leves sobre su pareja.

Sin embargo, el tribunal lo ha absuelto del delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer por el que también estaba acusado.

En la sentencia, se detalla cómo el acuso mantuvo una relación sentimental con la víctima durante un año, periodo en el que se produjeron los hechos. En este contexto, y en uno de los episodios mencionados, le propinó diversas patadas y puñetazos por el cuerpo y la obligó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, "desde una posición dominante como varón".

En otra ocasión, tras agredirla y golpearla, la expulsó de su propio piso "vestida únicamente con una camiseta, impidiéndole la entrada a la vivienda y teniendo esta que pedir auxilio a una vecina", quien le prestó el teléfono para llamar a la policía.

El tribunal fundamenta su resolución principalmente en la declaración de la víctima, valorada como "coherente y persistente", y considera que esta aparece reforzada por las declaraciones de los testigos y de los agentes policiales, que confirman el estado de la mujer y las circunstancias posteriores a las agresiones.

Con todo, la sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Junta Electoral de Aragón obliga a retirar una publicación de la Delegación del Gobierno tras una denuncia del PP

Después de que el Partido Popular denunciara posible uso partidista de redes institucionales durante el periodo preelectoral, la autoridad determinó la eliminación inmediata de un mensaje, subrayando la vigilancia sobre el uso de recursos públicos en campañas

Infobae

La AN impone condenas de hasta 8 años cárcel por la pieza de Púnica de contratos energéticos en ayuntamientos de Madrid

La AN impone condenas de

El Supremo confirma la prisión permanente revisable al asesino de su mujer embarazada y su hijo de 7 años en Mallorca

Infobae

El Gobierno crea un órgano para desarrollar el Plan de Memoria, integrado por entidades, patronal y sindicatos

El Gobierno crea un órgano

El Supremo rechaza la querella contra Martínez Arrieta que le acusaba de revelar la condena a García Ortiz

El Supremo rechaza la querella
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump suspende el mayor

Donald Trump suspende el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos: “Las torres son gigantescas”

Miguel Ángel Gallardo dimite después de obtener el peor resultado del PSOE en unas elecciones en Extremadura

La Audiencia de Madrid frena la petición del juez Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

Feijóo impone una gestora al frente del PP en la Comunidad Valenciana y rechaza una lucha entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

La Policía registra la sede del CNIO por una presunta trama de contratos amañados que alcanza los 25 millones de euros

ECONOMÍA

La intercambian al nacer con

La intercambian al nacer con otro bebé en un hospital y el error dura 19 años: un juez sentencia indemnizarla con casi un millón de euros cuando ella pedía tres

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

Vídeo| Así han dado los niños del Colegio de San Ildefonso los premios de la Lotería de Navidad 2025: un rápido segundo premio, la sorpresa del Gordo y un quinto tardío

¿Cuánto dinero se llevan las administraciones de lotería que han vendido los décimos premiados?

DEPORTES

El Real Madrid se lleva

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”