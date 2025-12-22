Condenan a 21 años de prisión a un hombre golpear y agredir sexualmente en varias ocasiones a su pareja en Pontevedra

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 21 años de prisión a un hombre por golpear y agredir sexualmente en varias ocasiones a su pareja en Pontevedra.

En concreto, se le pide esta pena por la comisión de dos delitos de agresión sexual, dos de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer y uno de coacciones leves sobre su pareja.

Sin embargo, el tribunal lo ha absuelto del delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer por el que también estaba acusado.

En la sentencia, se detalla cómo el acuso mantuvo una relación sentimental con la víctima durante un año, periodo en el que se produjeron los hechos. En este contexto, y en uno de los episodios mencionados, le propinó diversas patadas y puñetazos por el cuerpo y la obligó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, "desde una posición dominante como varón".

En otra ocasión, tras agredirla y golpearla, la expulsó de su propio piso "vestida únicamente con una camiseta, impidiéndole la entrada a la vivienda y teniendo esta que pedir auxilio a una vecina", quien le prestó el teléfono para llamar a la policía.

El tribunal fundamenta su resolución principalmente en la declaración de la víctima, valorada como "coherente y persistente", y considera que esta aparece reforzada por las declaraciones de los testigos y de los agentes policiales, que confirman el estado de la mujer y las circunstancias posteriores a las agresiones.

Con todo, la sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).