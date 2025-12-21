Espana agencias

La participación en las elecciones extremeñas cae casi seis puntos a las 14.00 y se sitúa en el 35,74%

La participación en las elecciones autonómicas extremeñas de este domingo 21 de diciembre se sitúa en el 35,74 por ciento del total de electores a las 14.00 horas, lo que supone 5,89 puntos menos que a la misma hora en los comicios del año 2023.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa desde el Centro de Difusión de Datos de Mérida la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en el marco del segundo avance de la jornada.

Por provincias, en Badajoz el porcentaje de participación es del 35,52 por ciento, lo que representa una caída de 6,42 puntos con relación a la misma hora en el año 2023; mientras que en Cáceres el mismo asciende al 36,16 por ciento, bajando igualmente con respecto a los últimos comicios en 5,02 puntos.

Con relación a los datos registrados a las 14,00 horas en la llamada a las urnas en 2023, entonces ya habían ejercido su derecho al voto el 41,65 por ciento de los extremeños llamados entonces a las urnas, según ha recordado la Junta de Extremadura a través de sus canales oficiales de comunicación de los avances de la jornada electoral en curso.

"Quedan muchas horas por delante", ha remarcado Manzano para, seguidamente, recordar que los extremeños podrán ejercer su derecho al voto en los colegios electorales habilitados este 21D hasta las 20,00 horas.

Finalmente, tras destacar que la jornada electoral transcurre con "normalidad" estando las 1.400 mesas constituidas "perfectamente operativas", la portavoz de la Junta de Extremadura ha instado a la ciudadanía a ejercer su voto con la misma "responsabilidad" que han demostrado hasta el momento.

Cabe destacar que la próxima comparecencia de Manzano tendrá lugar sobre las 18,15 horas, cuando se haga un nuevo avance sobre la participación hasta ese momento. La última será alrededor de las 21,15 horas, cuando se den a conocer los primeros datos del escrutinio.

