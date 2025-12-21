Espana agencias

Abascal reivindica a Vox como el "gran triunfador" en Extremadura y avisa a Guardiola de que hará valer su fuerza

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado este domingo a su partido como el "gran triunfador" en las elecciones celebradas en Extremadura y ha avisado a la 'popular' María Guardiola, que depende de su respaldo para gobernar, de que hará valer su fuerza.

En una breve declaración sin periodistas en la sede nacional de Vox en Bambú al término del escrutinio, que ha concluido con un Vox reforzado con once diputados, seis más respecto a los comicios de 2023, Abascal ha resaltado que ha sido la formación que más ha crecido en votos, en escaños y en porcentaje de votos. "Vox es el gran triunfador de estas elecciones", ha subrayado.

El líder de Vox ha atribuido el buen resultado a que ha dedicado la campaña electoral a hablar de "los problemas reales" de los extremeños, a pesar de "la guerra sucia" de Ferraz y Génova. También considera que "el bipartidismo" retrocede por "abandonar" a Extremadura, "siempre perjudicada", para "premiar" a los nacionalismos catalán y vasco.

Así, ha avisado a Guardiola de que Vox "exigirá respeto para sus votantes". "Los votos de Vox deben contar y puedo asegurarles que no van a ser invisibilizados ni traicionados", ha rematado Abascal.

Desde su cuenta oficial en la red social X, Vox se ha mofado de la dilación de Guardiola para comparecer tras el escrutinio. "Ha tardado una hora en salir, pensando en cómo va a explicar que se ha gastado siete millones de euros en unas elecciones para conseguir un diputado más", ha escrito.

