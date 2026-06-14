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Temas del día de EFE España del domingo 14 de junio de 2026 (13:30 horas)

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PARTIDOS PSOE

Madrid - El PSOE encara la preparación de un Comité Federal que prevé "movido" por el caso Leire

(Texto enviado a las 07:15; 538 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023233799)

PARTIDOS PP

Madrid - Carmen Fúnez (PP): "En Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido"

(Texto enviado a las 13:25; 303 palabras)

- El PP lanza una web con "el mapa de la corrupción del PSOE"

(Texto enviado a las 10:45; 275 palabras)

PARTIDOS SUMAR (Análisis)

Madrid - Sumar busca sobrevivir con una asamblea que frene la lucha interna y el goteo de renuncias

(Texto enviado a las 07:15; 703 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023176679)

ESPAÑA SÁHARA

Madrid - Sumar espera el empujón del Gobierno para que avance la ley de nacionalidad saharaui

(Texto enviado a las 07:25; 635 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8000088128)

EDUCACIÓN PROTESTAS

Barcelona - Miles de manifestantes protestan en Barcelona por la "emergencia social y educativa"

(Texto enviado a las 13:12; 366 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Miles de docentes y familias marchan por Madrid en defensa de la educación pública

(Texto enviado a las 12:55; 504 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INCENDIOS FORESTALES

Santiago de Compostela - Regresan a sus viviendas las personas desalojadas por el incendio de Padrón (A Coruña)

(Texto enviado a las 10:30; 272 palabras)

Oviedo - El incendio de Grado (Asturias) se estabiliza y perimetra tras una noche contra las llamas

(Texto enviado a las 09:54; 239 palabras)

Córdoba - El incendio declarado en el campo de tiro de Cerro Muriano (Córdoba) sigue activo

(Texto enviado a las 09:51; 213 palabras)

Barcelona - Los bomberos dan por controlado el incendio forestal de Sanaüja (Lleida)

(Texto enviado a las 11:22; 163 palabras)

SUCESOS TRATA

València - Cinco detenidos y 9 personas liberadas de una red que prostituía a víctimas transexuales

(Texto enviado a las 10:04; 390 palabras)

SUCESOS MÁLAGA

Málaga - Dieciocho heridos, entre ellos 9 menores, al volcar un tren turístico en Cártama (Málaga)

(Texto enviado a las 10:48; 147 palabras)

ERTZAINTZA AGRESIÓN

Bilbao - Dos detenidos en Etxebarri (Bizkaia) tras agredir una multitud a agentes de policía

(Texto enviado a las 12:41; 403 palabras)

AEROPUERTOS CATALUÑA

Barcelona - El Govern y ERC sellan el cambio legal para crear la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña

(Texto enviado a las 10:39; 600 palabras)

MERCADOS COMPETENCIA

Madrid - El Gobierno prepara el relevo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(Texto enviado a las 12:00; 680 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023463027)

MERCADOS ORO

Madrid - El oro pierde un 25 % desde máximos y se anota la caída más rápida desde la gran crisis

(Texto enviado a las 10:21; 616 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8012370445)

DONANTES SANGRE

Madrid - España supera el millón de donantes de sangre y plasma

(Texto enviado a las 11:00; 405 palabras)

HUELGA MÉDICOS

Madrid - La huelga de médicos termina esta semana pero el conflicto persiste y amenaza el otoño

(Texto enviado a las 07:10; 575 palabras)

ACCIDENTE ADAMUZ (Entrevista)

Huelva - 'Adamuz, el último tren', el testimonio de resistencia de una superviviente

(Texto enviado a las 10:20; 731 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SALUD MENTAL

Logroño - La sobreactivación cerebral antes de las vacaciones impide desconectar por "infoxicación"

(Texto enviado a las 08:44; 461 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023390951)

MASCOTAS VERANO

Madrid - El abandono de perros se dispara en verano y reabre debate sobre responsabilidad del dueño

(Texto enviado a las 12:00; 647 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021513099)

FERIA LIBRO

Madrid - La Feria del Libro de Madrid cierra con datos provisionales inferiores a 2025

(Texto enviado a las 11:58; 668 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MEZQUITA CATEDRAL

Córdoba - El gas sustituye al agua para proteger del fuego el archivo de la Mezquita-Catedral

(Texto enviado a las 09:33; 598 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MAFALDA CARDENAL (Entrevista)

Madrid - Mafalda Cardenal: "Hace un año escribía más fácil desde el desamor, ahora sería incapaz"

(Texto enviado a las 08:00; 859 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO TORMENTAS

Madrid - A una semana del verano, fuertes tormentas y granizo ganan terreno en gran parte de España

(Texto enviado a las 12:30; 622 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Oviedo.- PARTIDOS PSOE.- El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, y la vicesecretaria general de Acción Política y delegada del Gobierno, Adriana Lastra, intervienen en el III Encuentro de Fraternidad y Valores Socialistas del Siglo XXI que organiza la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo Llagar de Colloto. (Texto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- La Feria del Libro de Madrid rinde homenaje a Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis' y figura esencial de la novela gráfica contemporánea, fallecida el pasado 4 de junio, con una mesa redonda en la que participarán Carla Berrocal, autora e ilustradora de cómic; Alicia Martín Santos, escritora e ilustradora, y Ryma Sheermohammadi, traductora y divulgadora cultural de origen iraní, entre otros. Pabellón Europa. Retiro.

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19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de Beneficencia con toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández. Las Ventas. (Texto) (Foto)

21:00h.- Arona (Tenerife).- ESPECTÁCULOS HUMOR.- El actor, escritor y comediante Alexis Valdés presenta su nuevo espectáculo 'Ignorancia Artificial 2.0', en el que invita al público a reflexionar sobre el futuro de la tecnología, el conocimiento y las contradicciones de la condición humana. Auditorio Pirámide de Arona.

21:30h.- Sevilla.- LOS DELINQÜENTES.- Concierto de Los Delinqüentes en el Icónica Santalucía Sevilla Fest Plaza de España.

EFE

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