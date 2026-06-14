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Carmen Fúnez (PP): "En Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido"

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Madrid, 14 jun (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha declarado en la mañana de este domingo que "en Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido” como "un patrón de conducta” estable.

Fúnez ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras la carrera en solidaridad por los enfermos del ELA y sus familias celebrada en Madrid;“queríamos estar con ellos", ha señalado a ese respecto.

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social popular considera que todos los casos judiciales que afectan al PSOE “no son casos aislados".

“Cerdán era PSOE cien por cien, Ábalos es sanchismo cien por cien y la mujer de Pedro Sánchez y su hermano son Pedro Sánchez cine por cine. Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez, en su persona confluyen el Gobierno, el PSOE y la corrupción”, ha subrayado.

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Además, considera que con estas circunstancias, en cualquier otro país "el presidente del Gobierno habría disuelto las Cortes, convocado elecciones y habría dimitido”.

“Al final todo confluye en una sola persona. Partido, Gobierno y corrupción rodea al número 1, al One, que no es otro que P.S. que es Pedro Sánchez”, afirma.

La dirigente popular ha aludido tambiéen al calendario de esta semana, en la que entre otras cosas prestará declaración como imputado el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero. "El problema no es el calendario judicial, el problema son los hechos”, ha afirmado.

"Al expresidente Zapatero se le está juzgando por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida, fraude fiscal y por contrabando", ha considerado.

“Parece mentira que el referente de Pedro Sánchez, que instituyó el lema de que ser socialista es tener poco y dar mucho, tenga 1,3 millones de euros en joyas en la caja fuerte de su despacho”, ha concluido. EFE

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