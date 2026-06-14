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Las sandalias de tacón de marca española que Magdalena de Suecia ha lucido en honor a sus padres y que puedes comprar por 35,95 euros

La hija menor de los reyes Carlos Gustavo y Silvia del país nórdico ha acudido a la cena de gala en honor a sus padres con unos tacones de Inditex

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La princesa Magdalena de Suecia (Kungahuset).
La princesa Magdalena de Suecia (Kungahuset).

La familia real sueca ha vivido este fin de semana uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años. Los reyes Carlos Gustavo y Silvia han celebrado medio siglo de matrimonio con varios actos conmemorativos en Estocolmo que han reunido a familiares, representantes institucionales e invitados de distintos ámbitos. Entre todos los estilismos que pudieron verse durante las celebraciones, uno de los más comentados fue el de la princesa Magdalena de Suecia, que logró captar la atención tanto por el valor sentimental de su vestido como por un inesperado guiño a la moda española.

La hija menor de los monarcas acudió al concierto de gala celebrado en la Ópera Real de Estocolmo y a la posterior cena privada en el Palacio Real con un diseño muy especial. Se trataba de un vestido que perteneció a su madre, la reina Silvia, y que la soberana había lucido por primera vez en 2005 durante una cena oficial organizada con motivo de una visita de los reyes de Noruega.

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Más de veinte años después, la prenda volvió a escena gracias a Magdalena, que decidió rescatarla para una fecha especialmente significativa para su familia. El vestido, confeccionado en tonos rosa empolvado y decorado con un llamativo estampado floral, destaca por su cuerpo drapeado y una amplia falda con gran volumen, características que lo convierten en una de las piezas más recordadas del armario de la reina Silvia.

La princesa Magdalena de Suecia (Kungahuset).
La princesa Magdalena de Suecia (Kungahuset).

Sin embargo, la princesa no reprodujo exactamente el estilismo original. Con el objetivo de adaptarlo a los gustos actuales, introdujo una pequeña modificación en el diseño. El bajo fue transformado para crear una silueta asimétrica que aportaba un aire más moderno y ligero al conjunto, permitiendo además dejar a la vista el calzado.

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Unas sandalias de tacón de Zara

Precisamente ahí apareció uno de los detalles más sorprendentes de la noche. Lejos de recurrir a una firma de lujo internacional, Magdalena completó el look con unas sandalias de Zara, demostrando una vez más su afinidad por la marca española fundada por Amancio Ortega.

No es la primera vez que la princesa apuesta por la firma gallega. A lo largo de los últimos años ha incorporado en diversas ocasiones prendas y accesorios de Zara a sus apariciones públicas, consolidándose como una de las integrantes de la realeza europea más cercanas a la moda asequible. De hecho, las sandalias elegidas para esta gala ya habían formado parte de su armario anteriormente.

El príncipe Felipe, la princesa Magdalena y la princesa Victoria de Suecia (Kungahuset).
El príncipe Felipe, la princesa Magdalena y la princesa Victoria de Suecia (Kungahuset).

La princesa las llevó en un acto celebrado en Nueva York en 2023 y también volvió a utilizarlas durante el concierto organizado con motivo de la apertura del Parlamento sueco en 2025. Una muestra más de que, al igual que ocurre con otras royals europeas como la reina Letizia, Magdalena apuesta por reutilizar prendas y complementos en lugar de reservarlos para una única ocasión.

El modelo en cuestión destaca por su diseño elegante y versátil. Se trata de unas sandalias de aproximadamente diez centímetros de tacón, confeccionadas en vinilo transparente y decoradas con aplicaciones brillantes. El acabado en punta y la tira posterior para sujetar el pie aportan sofisticación a una pieza capaz de encajar tanto en eventos de etiqueta como en celebraciones más informales.

Sandalias de Zara parecidas a las lucidas por Magdalena de Suecia (ZARA.COM).
Sandalias de Zara parecidas a las lucidas por Magdalena de Suecia (ZARA.COM).

Aunque el modelo original ya no se encuentra disponible en las tiendas de la firma española, Zara tiene disponible actualmente una versión inspirada en aquel diseño que mantiene la esencia de las sandalias lucidas por la princesa. Adaptada a las tendencias actuales, esta reinterpretación conserva los detalles brillantes y la estética refinada que la hicieron tan popular, con un precio de 35,95 euros.

Para completar el estilismo, Magdalena añadió un bolso de mano verde firmado por Aerin y unos llamativos pendientes en tonos coral de la diseñadora Caroline Svedbom, accesorios que aportaban contraste y reforzaban la paleta cromática del vestido. El resultado fue una combinación que reunió tradición, emoción y moda accesible.

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