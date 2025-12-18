Nicolás Maduro: "Seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo"

Caracas, 17 dic (EFECOM).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación suramericana.EFECOM
