El jefe de redes de Vox presenta su dimisión tras ser denunciado por acoso sexual a un militante cuando era menor

La renuncia de Javier Esteban desata polémica en el colectivo juvenil Revuelta, mientras la investigación policial evalúa posibles nuevos afectados en una denuncia que el exresponsable enmarca en luchas internas y disputa por la transparencia económica

Javier Esteban argumentó que el origen de la denuncia en su contra responde a conflictos internos relacionados con la fiscalización económica dentro de la agrupación juvenil Revuelta, colectivo asociado a Vox, y no a hechos vinculados con la estructura principal del partido. Según informó Europa Press, Esteban comunicó su renuncia como responsable de redes sociales y coordinación digital de Vox después de hacerse pública una denuncia formal presentada en su contra por presunto acoso sexual a un militante cuando este era menor de edad.

De acuerdo con Europa Press, la investigación policial comenzó cuando el joven denunciante, tras cumplir la mayoría de edad, formalizó su acusación ante las autoridades. El denunciante relató que los hechos investigados ocurrieron en 2023, cuando tenía 16 años, e incluyeron comunicaciones habituales por mensajes y encuentros, algunos de los cuales desembocaron en contactos físicos de carácter sexual, según la denuncia recogida por la agencia. Además, el joven expuso la posible existencia de al menos otras dos personas que habrían atravesado experiencias similares dentro del entorno de Revuelta, elemento que ha ampliado el foco de las investigaciones y la posibilidad de identificar nuevas víctimas, según consignaron ABC y El Mundo.

Europa Press puntualizó que la controversia centrada en la denuncia y la posterior dimisión de Esteban se ubica dentro del colectivo juvenil Revuelta, sin que existan implicaciones directas para la actual dirección del partido Vox. El propio Esteban, en un comunicado difundido a través de la red social X, atribuyó su renuncia a la necesidad de proteger la imagen del partido y desvincularlo del caso, subrayando que las acusaciones en su contra atañen exclusivamente a disputas internas relacionadas con la gestión y control económico de Revuelta. En su mensaje público, Esteban rechazó todas las acusaciones afirmando: “Nunca he agredido a nadie y lo demostraré”.

Tanto ABC como El Mundo aportaron información adicional sobre la trayectoria de Esteban, quien desempeñó funciones significativas dentro del área tecnológica y de comunicación de Vox desde la fundación del partido en 2014. Su salida ha sido descrita como una baja relevante para el equipo digital, aunque hasta el momento Vox no ha emitido comunicados institucionales acerca del caso, según reportó Europa Press. Esta decisión ha llamado la atención en el sector político y mediático, interpretándose como una medida orientada a mantener el caso limitado al entorno de la agrupación juvenil y evitar un impacto en la imagen general del partido.

La explicación de Esteban sobre su salida incorpora acusaciones directas contra integrantes de Revuelta. Según detalló Europa Press, el exresponsable de redes sociales de Vox señaló a Jaime Hernández y Pablo González Gasca, miembros del colectivo juvenil, como responsables de la confrontación que terminó en la denuncia. Esteban argumentó que el conflicto estalló en el marco de sus demandas de auditoría financiera independiente para Revuelta, pues habría solicitado una inspección de cuentas destinada a mejorar la transparencia y el control económico de la organización. En sus declaraciones, insistió en que la denuncia surgió en el contexto de ese enfrentamiento interno.

Las investigaciones policiales permanecen en curso, mientras la atención social y mediática se concentra en los retos y vulnerabilidades de los mecanismos de vigilancia y transparencia dentro de agrupaciones juveniles políticas, según recogió Europa Press. Los debates públicos alimentados por esta cobertura periodística se han centrado en la pertinencia de instaurar auditorías externas independientes, revisar protocolos de control financiero y fortalecer los procedimientos internos de prevención y respuesta ante denuncias de acoso sexual en el entorno de colectivos vinculados a partidos políticos.

Según informaron tanto ABC como El Mundo, Vox ha optado por mantener distancia institucional respecto al caso, mientras las averiguaciones progresan en instancias judiciales y policiales. Esta actitud ha sido interpretada como un esfuerzo estratégico para limitar el impacto mediático y social de la denuncia al círculo de Revuelta, preservando la reputación del partido.

Las ramificaciones de la investigación han generado inquietudes en la opinión pública sobre la seguridad y protección de los menores que participan en plataformas juveniles de organizaciones políticas. Europa Press destacó que la posibilidad de que existan nuevos afectados puede incrementar el alcance judicial del caso y aumentar la presión sobre los sistemas de supervisión en este tipo de entidades. El énfasis en la administración y fiscalización financiera ha figurado como un aspecto relevante en el origen del conflicto descrito por Esteban, junto con la aparición de la denuncia que dio lugar al proceso abierto.

Medios como Europa Press, ABC y El Mundo han ponderado cómo la renuncia y la investigación de los hechos denunciados han activado una discusión más amplia sobre los sistemas de control, la transparencia interna y la necesidad de respuestas institucionales ante este tipo de situaciones dentro de colectivos juveniles políticos, al tiempo que la investigación sigue pendiente de nuevos avances y posibles identificaciones de otras víctimas en el ámbito de Revuelta.

