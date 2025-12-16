Espana agencias

La jueza de la dana acuerda un careo entre Pradas y Cuenca

La magistrada instructora ha dispuesto una confrontación cara a cara entre la exresponsable de Emergencias implicada en la investigación y quien lideró el gabinete del entonces presidente regional, con el objetivo de esclarecer contradicciones clave señaladas por la acusación popular

La jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la DANA que provocó la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia ha resuelto que resulta necesario realizar un careo entre la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, quien ocupaba el cargo de jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, esta decisión surge luego de que la acusación popular, representada por Acció Cultural del País Valencià y por una particular, presentara una solicitud con el objetivo de resolver discrepancias esenciales en sus testimonios.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la magistrada apunta en la resolución que “dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación”. En el mismo auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, no se ha establecido todavía la fecha para la celebración del careo.

Tal como reportó el medio, la instrucción del caso se centra en la posible responsabilidad de altos cargos en la gestión de la emergencia provocada por el fenómeno meteorológico extremo conocido como DANA, que dejó centenares de víctimas mortales en Valencia. La investigación busca establecer si existió negligencia o mala gestión por parte de la administración autonómica en los momentos críticos y en las medidas adoptadas durante la crisis. El careo entre Pradas y Cuenca pretende dirimir contradicciones señaladas por la acusación y esclarecer la correspondencia entre las acciones tomadas y las declaraciones aportadas por los implicados.

La magistrada, en su resolución, recuerda además un precedente destacado: la Audiencia de Valencia, en un auto anterior, determinó que el entonces jefe del Consell, en referencia al expresidente de la Generalitat, “ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana” y puede impartir instrucciones a los miembros del Consell, tal como establece el artículo 12 de la Ley 5/1983. Según detalló el Tribunal Superior de Justicia, esta puntualización tiene como finalidad aclarar el marco de competencias y responsabilidades durante la gestión del desastre.

El auto explica que el enfrentamiento en sede judicial entre la exconsellera de Emergencias y el exjefe de gabinete se centra en “aspectos absolutamente esenciales” para la investigación. Según la información difundida, las declaraciones previas de ambos habrían resultado incompatibles en puntos clave sobre la respuesta de las autoridades autonómicas a la emergencia, lo cual motivó la solicitud del careo por parte de la acusación popular.

La DANA, cuya gestión está bajo escrutinio, provocó inundaciones y decesos a gran escala en la provincia de Valencia. El caso reúne testimonios y documentos que han sido incorporados como elementos probatorios, los cuales serán analizados durante la confrontación judicial ordenada por la jueza. Según consignó el medio, la instrucción sigue abierta y se prevén ulteriores diligencias en función de los resultados que se obtengan del careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca.

El proceso está siendo seguido de cerca tanto por las partes implicadas como por organizaciones civiles, debido a las fuertes consecuencias sociales y políticas derivadas del trágico suceso. Como reportó la fuente, la decisión de la jueza representa un paso significativo en la determinación de responsabilidades respecto a la gestión pública ante desastres naturales y la transparencia en la toma de decisiones dentro de la administración autonómica valenciana.

