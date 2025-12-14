Espana agencias

El chileno Alexis, titular en Sevilla con defensa de 5; y Oviedo sale con Hassan y Reina

Sevilla, 14 dic (EFE).- El delantero chileno Alexis Sánchez y el central portugués Fábio Cardoso son las dos novedades, junto con la repetición de una defensa de cinco, en el once del técnico del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, para el partido contra el Real Oviedo, en el que salen como titulares el mediapunta Alberto Reina y el extremo francés Haissem Hassan.

Almeyda mantiene la zaga de cinco hombres que ya alineó la pasada jornada en el campo del Valencia, en la que Cardoso suple al lesionado César Azpilicueta, y cubre la baja por sanción de Gerard Fernández 'Peque' con Alexis acompañando en la parte ofensiva al nigeriano Akor Adams.

En el Oviedo, Luis Carrión introduce tres cambios en la alineación respecto a la del empate a cero de la pasada jornada en casa con el Mallorca, con la entrada de Lucas Ahijado en el lateral derecho por el lesionado Nacho Vidal y de Reina y Hassan por los sancionados Santi Cazorla y el uruguayo Fede Viñas. En el ataque sigue el venezolano Salomón Rondón.

El Sevilla sale con Odysseas Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis y Akor Adams.

El Real Oviedo juega de inicio con Aarón Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Rondón. EFE

