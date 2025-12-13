Espana agencias

Murcia ve en el acuerdo un primer paso para mejorar la competitividad de flota de arrastre

Guardar

Murcia, 13 dic (EFE).- La consejera de Pesca de Murcia, Sara Rubira, ha valorado este sábado como un primer paso para acabar con la pérdida de competitividad de la flota de arrastre mediterránea el acuerdo alcanzado esta madrugada en Bruselas, que dota de 12 días más en 2026 al sector para trabajar sin adoptar nuevas medidas ambientales y les permitirá faenar 143 días.

En un comunicado, Rubira afirma que el acuerdo rompe con cinco años de restricciones y sostiene que el "esfuerzo de los pescadores durante años para mejorar el estado de los caladeros está dando su fruto y eso se ha plasmado en los 143 días que se han conseguido para 2026".

"Es positivo que, por primera vez, en cinco años no se apruebe un nuevo recorte, pero siguen faltando 37 días de trabajo”, ha advertido la consejera en referencia a los 180 días que reclamaban tanto el sector pesquero como el ejecutivo regional.

Rubira ha recordado que desde el Gobierno regional se ha trabajado de manera constante durante todo el año para frenar la reducción de los días de trabajo del sector de arrastre.

“El Gobierno regional, con el presidente a la cabeza, ha presionado para frenar esta situación. Ha sido un trabajo constante junto al sector que comienza a dar los primeros frutos”, ha añadido.

También ha destacado que el Comisario Europeo de Pesca, Costas Kadis, ha expresado públicamente su intención de modificar en 2026 el reglamento de pesca.

“Ahora tenemos una oportunidad muy importante para trabajar por el futuro de nuestro sector pesquero. Esa reforma del reglamento de pesca tiene que ser decisiva para terminar con el desmantelamiento del sector”, ha añadido. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El BNG urge al PSOE a buscar una solución para relevar a Tomé al frente de la Diputación de Lugo

Néstor Rego exige actuar con rapidez ante la falta de acuerdos sobre el futuro liderazgo en la Diputación Provincial de Lugo y advierte que la permanencia de cargos sin adscripción es insostenible para la estabilidad institucional de la provincia

El BNG urge al PSOE

La presidenta del PSOE asegura que Leire Díez ya no tiene "nada que ver" con ellos y espera que la Justicia resuelva

Cristina Narbona marca distancia con la exmiembro socialista arrestada en una causa de presunta corrupción vinculada a contratos estatales, subraya que corresponde al sistema judicial esclarecer responsabilidades y rechaza inquietud por posibles implicaciones adicionales para su formación

La presidenta del PSOE asegura

Piden 20 años por intentar matar a su expareja por celos y herir a la hija que intentó ayudarla

La fiscalía acusa a un hombre de intentar acabar con la vida de su antigua pareja y agredir a la hija que la defendió, solicitando que cumpla más de dos décadas en prisión por delitos graves y lesiones

Piden 20 años por intentar

Los Comuns exigen "contundencia" al PSOE ante el goteo de casos de acoso sexual

Infobae

El Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra homologa el plan de reestructuración de Frigoríficos de Cambados

La decisión judicial permite a la empresa gallega evitar la liquidación, aplicar quitas de deuda y mantener sus operaciones bajo nuevas condiciones financieras, fortaleciendo la estructura del grupo al que pertenece, que asegura empleo y continuidad industrial en Galicia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Toni González, alcalde socialista de

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

Leire Díez queda en libertad: la Fiscalía no pide prisión para los tres detenidos y considera suficientes las medidas cautelares

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

ECONOMÍA

Un año de la muerte

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas