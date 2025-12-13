Murcia ve en el acuerdo un primer paso para mejorar la competitividad de flota de arrastre

Murcia, 13 dic (EFE).- La consejera de Pesca de Murcia, Sara Rubira, ha valorado este sábado como un primer paso para acabar con la pérdida de competitividad de la flota de arrastre mediterránea el acuerdo alcanzado esta madrugada en Bruselas, que dota de 12 días más en 2026 al sector para trabajar sin adoptar nuevas medidas ambientales y les permitirá faenar 143 días.

En un comunicado, Rubira afirma que el acuerdo rompe con cinco años de restricciones y sostiene que el "esfuerzo de los pescadores durante años para mejorar el estado de los caladeros está dando su fruto y eso se ha plasmado en los 143 días que se han conseguido para 2026".

"Es positivo que, por primera vez, en cinco años no se apruebe un nuevo recorte, pero siguen faltando 37 días de trabajo”, ha advertido la consejera en referencia a los 180 días que reclamaban tanto el sector pesquero como el ejecutivo regional.

Rubira ha recordado que desde el Gobierno regional se ha trabajado de manera constante durante todo el año para frenar la reducción de los días de trabajo del sector de arrastre.

“El Gobierno regional, con el presidente a la cabeza, ha presionado para frenar esta situación. Ha sido un trabajo constante junto al sector que comienza a dar los primeros frutos”, ha añadido.

También ha destacado que el Comisario Europeo de Pesca, Costas Kadis, ha expresado públicamente su intención de modificar en 2026 el reglamento de pesca.

“Ahora tenemos una oportunidad muy importante para trabajar por el futuro de nuestro sector pesquero. Esa reforma del reglamento de pesca tiene que ser decisiva para terminar con el desmantelamiento del sector”, ha añadido. EFE