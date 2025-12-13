Espana agencias

Mulino: Ingresos por venta de material minero es exclusivo para obras sociales en Panamá

Guardar

Ciudad de Panamá, 13 dic (EFECOM).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró este sábado que los ingresos valorados en casi 30 millones de dólares (unos 25,5 millones de euros) por la venta del concentrado de cobre, que permanecía almacenado en la mina inhabilitada, serán destinados exclusivamente a proyectos sociales en el país.

"Los 30 millones de dólares de la mina, que nos pagaron en regalías por el material que se mandó para los mercados, serán dedicados exclusivamente para obras sociales. Ni un dolar de esa plata (dinero) va para otro lado. (Será) para pago de hospitales, agua, salud, etc", señaló Mulino a los medios.

Esta semana, el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, anunció que las regalías por las obtenidas por las exportaciones de ese concentrado de cobre permiten el mantenimiento de la mina paralizada desde 2023, además de que serían invertidas en infraestructura pública priorizando las zonas cercanas al yacimiento.

En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de Cobre Panamá, que explotaba la mina, después de una oleada de protestas, por lo que quedó inhabilitada. Pero dentro quedaron almacenadas unas 120.000 toneladas de concentrado de cobre, que desde el pasado julio han ido exportándose en buques.

Después del cierre de operaciones, el gobierno de entonces de Laurentino Cortizo (2019-2024) y la empresa elaboraron un plan de preservación que entró en práctica en mayo de este año y que, según la información oficial reciente, cuesta unos 15 millones mensuales al Estado panameño y ahora es pagado con esas regalías.

Mulino aspira a saber a inicios de 2026 cuál será el futuro de la mina, mientras que se espera - sin fecha anunciada- el inicio de unas negociaciones entre el gobierno panameño y la canadiense First Quantum, que a través de su filial Cobre Panamá explotaba ese proyecto, para una posible reapertura.

Para iniciar esas conversaciones tanto First Quantum como Franco Nevada Corp. suspendieron meses atrás los arbitrajes internacionales interpuestos tras el cierre de la mina, que era una condición exigida por Mulino.

La explotación de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, que en el 2022 produjo el 2 % del mineral en todo el mundo, representaba 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos, de acuerdo con las cifras del Ejecutivo panameño y de la empresa. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Eldin Demirovic refuerza la recepción del Bus Leader San Roque

Infobae

Hoy será noticia. Domingo, 14 de diciembre

Infobae

Joan Plaza: "Los árbitros no creo que nos hayan pitado a favor"

Infobae

Manolo: "Que el aficionado del Espanyol disfrute, porque habrá momentos malos"

Infobae

Díaz, sobre los árbitros: "Si digo lo que pienso nos va a costar dinero a mi y al club"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas