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República Checa vence a Guatemala en su último partido de preparación para el Mundial

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Redacción Deportes, 4 jun (EFE).- La selección de República Checa derrotó este jueves en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey por 1-3 a la de Guatemala en su último examen de cara al debut en el Mundial, el 11 de junio contra Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara.

Los jugadores de Chequia pronto encontraron las combinaciones para abrir el cerrojo de la formación dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena.

El delantero del Bayer Leverkusen alemán Patrik Schick abrió el marcador en el minuto 10 con un potente remate pegado al poste que dejó sin opciones al guardameta Luis Morán.

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A pesar del dominio checo, Guatemala reaccionó en el tramo final de la primera parte gracias a una presión alta y en el minuto 40, el debutante William Jehú Fajardo aprovechó un error en la salida para establecer el empate 1-1.

En el segundo tiempo, la jerarquía de los dirigidos por Miroslav Koubek volvió a inclinar la balanza, luego que Tomás Chory recuperara la ventaja para los checos al minuto 71 con un certero remate de cabeza dentro del área.

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Siete minutos después, el atacante Denis Visinsky sentenció el 1-3 tras capitalizar un fallo en la comunicación entre el guardameta Luis Morán y el defensa José Pinto.

Guatemala enlazó la tercera derrota en el año en compromisos amistosos, un ciclo adverso en el que el equipo de Tena apenas ha conseguido marcar un gol, lo que agudiza las dudas sobre el recambio de un país que no se clasificó al Mundial.

República Checa, en cambio, afianza sus sensaciones competitivas en su último ensayo antes de debutar en la Copa del Mundo 2026, el próximo 11 de junio frente a Corea del Sur dentro del Grupo A, zona que comparte junto a México y Sudáfrica. EFE

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