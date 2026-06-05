Este viernes, caída térmica en el este del país con lluvias fuertes y tormenta en Cataluña

Madrid, 5 jun (EFE).- La entrada de una masa húmeda dejará este viernes tormentas de madrugada en Cataluña, precipitaciones fuertes en Valencia y Alicante, y un notable descenso de las temperaturas máximas en el este peninsular y Baleares; en las islas hay aviso amarillo por fenómenos costeros, y por lluvias y tormentas en Cataluña.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos o cubiertos en Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Cataluña y Baleares, nubosidad de evolución en montañas del centro y del este de la Península, así como bancos de niebla en el norte del país.

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Se esperan chubascos y tormentas a primera hora en el litoral catalán y precipitaciones ocasionales en el resto de la región; también se registrarán precipitaciones débiles en el Cantábrico y Galicia, y chubascos en el sistema Ibérico oriental.

Las temperaturas máximas caerán en el Mediterráneo, el tercio oriental peninsular y el norte de Baleares, mientras que subirán en el cuadrante noroeste y en el centro norte del país; las mínimas descenderán en toda la Península.

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Viento con intervalos fuertes en Baleares y la fachada oriental peninsular; soplará moderado en el golfo de Cádiz, el Estrecho, mar de Alborán y Cantábrico; flojo en el resto.

En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, con probables precipitaciones débiles en las montañosas; las temperaturas máximas descenderán y soplará viento fuerte con rachas muy fuertes.

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.-GALICIA: intervalos nubosos que podrán formar brumas dispersas, que dejarán lluvias y lloviznas débiles vespertinas en el litoral atlántico; temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, salvo en el litoral; viento flojo en el interior, de flojo a moderado en el litoral.

.-ASTURIAS: intervalos nubosos, sin descartar brumas y bancos de niebla en zonas altas de montaña, que dejarán luvias y lloviznas débiles en el litoral y en la cordillera de madrugada; temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso; viento flojo en el interior, flojo a moderado en el litoral.

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.-CANTABRIA: intervalos nubosos con brumas matinales en zonas altas, que dejarán lluvias y lloviznas débiles en el litoral; temperaturas mínimas en ligero descenso, con valores bajos para la época, máximas en ascenso; viento flojo en el interior, flojo a moderado en el litoral.

.-PAÍS VASCO: intervalos nubosos, sin descartar brumas matinales, que dejarán lluvias y lloviznas débiles matinales en el litoral; temperaturas mínimas en ligero descenso, con valores bajos para la época, máximas en ascenso, más acusado en el extremo sur; viento flojo.

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.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad en aumento en zonas de montaña por la tarde; temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, máximas en ascenso en zonas de montaña y sin cambios o en ligero ascenso en el resto; viento flojo con algún intervalo de moderado.

.-NAVARRA: cielo poco nuboso o con intervalos nubosos, que podrán dar alguna bruma matinal, así como lluvias y lloviznas débiles ocasionales y dispersas en la vertiente cantábrica; temperaturas mínimas en ligero descenso, con valores bajos para la época, máximas en ascenso ligero a moderado; viento flojo.

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.-LA RIOJA: intervalos nubosos, temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso y viento flojo.

.-ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos en la mitad sur y poco nuboso en el norte, sin descartar algún chubasco débil y aislado en la Ibérica; temperaturas en descenso y viento flojo, con intervalos de moderado en la depresión del Ebro a primeras horas.

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.-CATALUÑA: intervalos nubosos y chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta en puntos del litoral de madrugada; temperaturas en descenso y viento flojo, ocasionalmente moderado en Lérida.

.-EXTREMADURA: intervalos nubosos, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso o sin cambios; viento flojo con intervalos de moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, viento flojo a moderado.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en la mitad occidental, en descenso en el resto; viento flojo a moderado.

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.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas en el sur de Valencia y norte de Alicante, persistentes en el norte del litoral de Alicante; temperaturas en descenso, de carácter extraordinario las máximas en la provincia de Valencia y notable en el resto; viento flojo, con intervalos de moderado y sin descartar alguna racha muy fuerte localmente en el norte de Alicante.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso a nuboso, con probables chubascos ocasionales en el interior; temperaturas en descenso en el interior, notable para las máximas en el altiplano; vientos flojos a moderados.

.-BALEARES: cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones en general débiles; temperaturas máximas en descenso, mínimas sin cambios; viento moderado con intervalos de fuerte.

.-ANDALUCÍA: cielo poco nuboso; temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto, máximas en descenso en la vertiente mediterránea y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos.

.-CANARIAS: cielo nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de lloviznas en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas; poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en descenso ligero a moderado; viento moderado, con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote, cumbres y vertientes de las islas montañosas, donde serán probables las rachas muy fuertes durante la madrugada. EFE