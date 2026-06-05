Karl Anthony Towns se apunta al Mundial de fútbol

San Antonio (EE.UU.), 4 may (EFE).- El dominicano Karl Anthony Towns, uno de los líderes de los New York Knicks, aseguró este jueves que, cuando terminen las Finales NBA que su equipo disputa contra los San Antonio Spurs, planea ir a ver partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Tenemos muchos aficionados al fútbol en nuestro equipo, yo incluido. Cuando todo haya terminado, de hecho voy a ir, así que también estaré muy ilusionado de estar en el Mundial", contó Towns en la víspera del segundo partido de las Finales, fijado este viernes en San Antonio.

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Los Knicks ganaron 105-95 el miércoles en el primer encuentro y celebraron su duodécima victoria consecutiva en estos 'playoffs'.

"Yo solo quiero ayudar a ganar. Lo que sea que el equipo necesite que haga para influir en la victoria y ayudarnos a superar el obstáculo y conseguir esa victoria esa noche, estoy dispuesto a hacerlo", dijo Towns.

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"Anoche fue una noche en la que pasaron muchas cosas. Jalen Brunson se lesionó, eso cambió mi rol. Jalen volvió y tuve que cambiar mi rol otra vez. A lo largo del partido vas cambiando de rol tres o cuatro veces. Pero sea cual sea mi rol, tengo que ser el mejor en esa posición e influir en la victoria. Creo que anoche hice un buen trabajo en el rol que me tocó asumir, y quería ser una estrella en ese rol", añadió. EFE