Espana agencias

Armengol rechaza comportamientos machistas y dice que el PSOE "es un partido feminista por excelencia"

Guardar

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha afirmado en Ibiza que el PSOE "es un partido feminista por excelencia" y ha dicho que los comportamientos machistas "no son bienvenidos en la formación y dan asco".

Durante la comida de Navidad con la militancia ibicenca, Armengol ha señalado que hay momentos "complicados y difíciles", reiterando que en el PSOE combatirán los comportamientos machistas "siempre".

También ha pedido a los militantes tener claro que representan a un partido con años de historia que "siempre ha luchado por lo mismo", entre otras cosas, la igualdad entre hombres y mujeres.

Por ello, ha pedido a los hombres del PSOE "alzar la voz, defender los principios para los que nació el partido y rechazar de forma contundente lo que provoca vergüenza".

A la vez, Armengol ha advertido de que hay otros partidos "que no tienen que dar lecciones", recordando que el Govern "no tuvo ningún problema en contratar a una persona imputada por acoso sexual".

En su discurso, Armengol ha hablado también del problema de la vivienda, asegurando que, desde que gobierna el PP, el precio de la vivienda ha subido un 25 por ciento puesto que, a su juicio, los políticos del PP "no hacen nada por la política de vivienda".

La socialista ha acusado al Govern de "proteger a los especuladores urbanísticos y grandes propietarios".

Por último, Armengol ha afirmado que en el PSOE han tenido personajes "que no son dignos de este partido e historia", instando a a los militantes a mostrar "más valentía y compromiso que nunca".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La jueza de la dana reclama a Emergencias el borrador de Es-Alert que no llegó a enviarse a la población

La magistrada a cargo de la causa solicita en menos de 48 horas el manuscrito del mensaje de alerta que pudo haber advertido a los vecinos antes del desastre, buscando aclarar por qué no se difundió dicha comunicación

La jueza de la dana

Pradales ve "imprescindible" haber reconocido a los etarras Txiki y Otaegi como víctimas por parte del Estado

El gobierno español anuló las condenas dictadas contra Paredes Manot y Otaegi, declarados víctimas tras juicios sin garantías en 1975, otorgando reconocimiento oficial conforme a la Ley de Memoria Democrática y estableciendo precedentes para nuevas reparaciones

Infobae

La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras registrar la sede de la aerolínea por presunto blanqueo

Los responsables máximos de la compañía han sido aprehendidos bajo sospechas de lavado de capital, tras un operativo en sus oficinas, en una investigación que sigue adelante bajo secreto de sumario y supervisión judicial en Madrid

La Policía detiene al presidente

Alegría (PSOE) sobre el registro de Forestalia por la UCO: "Es el momento de que la justicia actúe"

Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo y líder socialista aragonés, defendió la separación de poderes tras la operación policial en Forestalia e instó a garantizar transparencia mientras la investigación judicial eleva la presión sobre el ejecutivo autonómico y la oposición exige explicaciones

Alegría (PSOE) sobre el registro

Tres personas heridas al ser arrastradas por un golpe de mar en A Coruña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas